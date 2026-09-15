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Eine Gruppe von Menschen sitzen in Kutten um einen runden Tisch. Sie haben ihre Händer mit der flachen Hand nach unten auf den Tisch gelegt.

Film

Vienna Blood - Die letzte Séance

Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der Freudianer Dr. Max Liebermann und Inspector Oskar Rheinhardt ergänzen sich auf kongeniale Art. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Großbritannien , Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
20:15 - 21:50 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Der Tod der Wahrsagerin Charlotte Löwenstein gibt Rätsel auf. Es finden sich keine Spuren von Gewalt, ein Abschiedsbrief deutet auf Selbstmord hin. Rheinhardt glaubt weder dieser Theorie, noch daran, dass übersinnliche Kräfte im Spiel sind.

Eine ältere Frau hält ein Kruzifix in die Luft, si ehat einen entsetzten Gesichtausdruck.
Im Bild: Erni Mangold (Concierge).
Quelle: MR-Film/Endor Productions / Petro Domenigg

Er bittet den jungen Arzt und Psychoanalytiker Dr. Max Liebermann, diesen mysteriösen Fall mit ihm aufzuklären. Der ist bekannt für seinen kühlen Verstand und für seine unkonventionellen Methoden. Madame Löwenstein hatte sich einen Zirkel von Menschen aufgebaut, die in ihr ein Medium sahen, um mit den Toten Zwiesprache zu halten. Doch jetzt liegt sie erschossen auf ihrer Couch, neben ihr ein Abschiedsbrief.

Rheinhardt glaubt nicht an Selbstmord: Der Raum, in dem die junge Frau starb, war von innen verschlossen, und das Loch in ihrer Brust stammt zweifellos von einem Schuss, aber nirgendwo gibt es eine Waffe. Und wie der Gerichtsmediziner zweifelsfrei feststellt, finden sich im Leib der Toten weder ein Austrittsloch für eine Kugel noch das Projektil selbst.

Zwei Männer stehen vor einem roten Vorhang, der linke guckt den rechten an, während dieser geistesabwesend nach vorne starrt.
Im Bild: Matthew Beard (Max Liebermann), Juergen Maurer (Oskar Rheinhardt).
Quelle: FILMSTILLS.AT KG 2018

Max Liebermann kombiniert messerscharf. Durch seine Fähigkeiten als Psychoanalytiker und durch Gespräche mit der Näherin des Opfers wird ihm schnell klar: Das Opfer muss schwanger gewesen sein. Und der Mörder aus dem Umfeld der jungen Frau muss davon gewusst haben.

Der Arzt und der Kriminalist rücken den Gästen einer von Madame Löwenstein kurz vor ihrem Tod veranstalteten Séance immer näher auf den Pelz. Sie sehen sich einer dubiosen Ansammlung exzentrischer Charaktere gegenüber, und so intensiv sie auch ermitteln, verhindern können sie nicht, dass es weitere Opfer unter ihnen geben wird.

Darsteller

  • Oskar Rheinhardt - Juergen Maurer
  • Max Liebermann - Matthew Beard
  • Clara Weiss - Luise von Finckh
  • Amelia Lydgate - Jessica De Gouw
  • Rachel Liebermann - Amelia Bullmore
  • Mendel Liebermann - Conleth Hill

Stab

  • Regie - Robert Dornhelm
  • Drehbuch - Steve Thompson

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