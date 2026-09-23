Film
Vienna Blood - Königin der Nacht
Ganz Wien leidet unter dem eiskalten Winter. Und unter den bizarren Morden eines Serientäters. Groteske Verstümmelungen, geheime Symbole und zufällig gewählte Opfer sind seine Handschrift. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Großbritannien , Deutschland 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Die Ermittlungen führen Oskar und Max in extreme nationalistische Kreise. Das Verhalten des Täters, die Hinweise an den Tatorten stellen sie lange vor ein unlösbares Rätsel. Nach und nach fügen sich die Morde zu einem schockierenden Puzzle zusammen.
Gleichzeitig hat Max Liebermann mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Seine Faszination für seine ehemalige Patientin Amelia lässt ihn an seiner bevorstehenden Hochzeit zweifeln.
Darsteller
- Max Liebermann - Matthew Beard
- Oskar Rheinhardt - Juergen Maurer
- Amelia Lydgate - Jessica De Gouw
- Clara Weiss - Luise von Finckh
- Rachel Liebermann - Amelia Bullmore
- Mendel Liebermann - Conleth Hill
- Leah Liebermann - Charlene McKenna
- Graf von Triebenbach - Ulrich Noethen
- Professor Gruner - Oliver Stokowski
- Inspektor Von Bülow - Raphael von Bargen
- Police Commissioner Strasser - Simon Hatzl
- Andreas Olbricht - Andreas Lust
- Ruprecht Hafner - Laurence Rupp
- Krull's Mutter - Margarethe Tiesel
- Krull - Thomas Mraz
Stab
- Regie - Umut Dag
- Drehbuch - Steve Thompson