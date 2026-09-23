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Das Bild zeigt zwei Männer in historischer Kleidung. Einer sitzt und schaut ängstlich, der andere steht hinter ihm und sieht besorgt aus. Die Umgebung wirkt düster und geheimnisvoll.

Film

Vienna Blood - Königin der Nacht

Ganz Wien leidet unter dem eiskalten Winter. Und unter den bizarren Morden eines Serientäters. Groteske Verstümmelungen, geheime Symbole und zufällig gewählte Opfer sind seine Handschrift. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Großbritannien , Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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Vienna Blood Sendetypical

Vienna Blood
Die Szene zeigt eine Frau in einem grauen Mantel und einem großen Hut, die einem Mann in einem dunklen Mantel und Hut gegenübersteht. Sie stehen auf einer gepflasterten Straße, umgeben von Bäumen und Gebäuden.
Luise von Finckh (Clara Weiss), Matthew Beard (Max Liebermann).
Quelle: MR Film/Endor Productions

Die Ermittlungen führen Oskar und Max in extreme nationalistische Kreise. Das Verhalten des Täters, die Hinweise an den Tatorten stellen sie lange vor ein unlösbares Rätsel. Nach und nach fügen sich die Morde zu einem schockierenden Puzzle zusammen.

Gleichzeitig hat Max Liebermann mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Seine Faszination für seine ehemalige Patientin Amelia lässt ihn an seiner bevorstehenden Hochzeit zweifeln.

Darsteller

  • Max Liebermann - Matthew Beard
  • Oskar Rheinhardt - Juergen Maurer
  • Amelia Lydgate - Jessica De Gouw
  • Clara Weiss - Luise von Finckh
  • Rachel Liebermann - Amelia Bullmore
  • Mendel Liebermann - Conleth Hill
  • Leah Liebermann - Charlene McKenna
  • Graf von Triebenbach - Ulrich Noethen
  • Professor Gruner - Oliver Stokowski
  • Inspektor Von Bülow - Raphael von Bargen
  • Police Commissioner Strasser - Simon Hatzl
  • Andreas Olbricht - Andreas Lust
  • Ruprecht Hafner - Laurence Rupp
  • Krull's Mutter - Margarethe Tiesel
  • Krull - Thomas Mraz

Stab

  • Regie - Umut Dag
  • Drehbuch - Steve Thompson

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