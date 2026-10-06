Film
Vienna Blood - Der verlorene Sohn
An der abgelegenen Militärakademie St. Florian wird ein junger Kadett tot aufgefunden. Inspektor Reinhardt muss seinen Freund Dr. Max Liebermann um seine Expertise bei der Ermittlung bitten. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Großbritannien , Deutschland 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 10.11.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Innerhalb der Akademie herrscht ein ständiger Machtkampf. Der Verdacht fällt auf eine Gruppe von Kadetten mit einer Vorliebe für gefährliche sadistische Spiele.
Als sich herausstellt, dass das Opfer ein häufiger Gast der Ehefrau des stellvertretenden Direktors war, ändert sich die Motiv-Lage. Liebermann setzt die neuesten Erkenntnisse der Psychoanalyse ein, um in die dunkelsten Winkel der menschlichen Seele vorzudringen.
Gleichzeitig verfolgt Oskar die Spur eines politischen Terroristen, der offenbar ein Attentat plant. Max begibt sich in seiner Ermittlung in die gefährliche Welt der Spionage, wo seine Entscheidungen den Zusammenhalt der Monarchie beeinflussen werden.
Besetzung:
Mit Matthew Beard (Max Liebermann), Juergen Maurer (Oskar Rheinhardt), Jessica De Gouw (Amelia Lydgate), Luise von Finckh (Clara Weiss), Amelia Bullmore (Rachel Liebermann), Conleth Hill (Mendel Liebermann), Charlene McKenna (Leah Liebermann), Johannes Krisch (Major Julius Reisinger), Oliver Stokowski (Professor Gruner), Raphael von Bargen (Inspektor Von Bülow), Simon Hatzl (Polizeichef Strasser), Dominik Warta (Bernhard Becker), Kristina Bangert (Else Reinhardt), Rafael Gariesen (Herr Lang) u.a.
Drehbuch: Steve Thompson (basierend auf den Romanen "Die Liebermann Papiere" von Frank Tallis)
Regie: Umut Dag