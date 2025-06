Tschugger: Schwimmflügeli (Staffel 2, Folge 3)

Bax und Smetterling brechen in den Polizeiposten ein, um an Informationen über die Pläne der Sekte zu kommen. Dabei treffen die beiden auf Juni. Dieser ist gerade daran, den DVX-Schlüssel aus der Asservatenkammer zu stehlen. Bax und Smetterling schnappen sich Juni und nehmen ihn gefesselt und geknebelt mit in den Wohnwagen. Mit den auf dem Posten beschafften Infos macht sich Bax auf Spurensuche. Weil er kalt hat, schnappt er sich Junis Jacke – in dessen Tasche befindet sich der ominöse Schlüssel. Seine Suche führt Bax zur gewaltigen Staumauer Grande-Dixence, wo er von Maulwurf Gerda und Frängi verhaftet und abgeführt wird. Bax' Rettungsaktion in Sachen Wallis ist vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat.