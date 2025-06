Tschugger: Pentagon (Staffel 2, Folge 5)

Maulwurf Gerda ist mit dem Sprengschlüssel in der Hand abgehauen und auf dem Weg zur Sekte. Bax und Pirmin gelingt die Flucht aus dem Hotelzimmer und verstecken sich in Gerdas Kofferraum. In der Nähe der Christ-Roi-Statue stoppt sie und übergibt den Sprengschlüssel an den Sektenchef. Bax und Pirmin überwältigen zwei Sektenbrüder und nehmen in Kutte und Maske an einer Zeremonie teil. Zum Entsetzen der Tschugger handelt es sich beim Sektenchef um einen alten Bekannten. Dieser startet mit dem DVX-Schlüssel den Countdown zur Sprengung der Grande-Dixence Staumauer. Die beiden Cops müssen machtlos zuschauen. Die Zeit drängt. Bundespolizistin Annette, Juni und Valmira sind auch auf dem Weg zur Staumauer. Zuerst brauchen sie aber Waffen und wissen, wo solche zu finden sind: in der Villa von Baulöwe Fricker. Mit dessen Helikopter soll es nun noch schneller zur Grande-Dixence gehen. Es gibt nur ein Problem: Der potenzielle Pilot Juni hat Höhenangst. Valmira hat eine Idee, wie Juni diese überwinden könnte.