Tschugger: La Bomba (Staffel 2, Folge 2)

Valmira ist in der Gewalt von Kidnappern. Diese schicken ein erpresserisches SMS an Juni mit einer klaren Forderung: Er soll ihnen den DVX-Schlüssel aushändigen. Sonst wird Valmira sterben. Jetzt steckt Juni in einer verzwickten Lage. Denn er hat den Schlüssel der Polizei übergeben und diese rückt ihn nicht mehr raus. Was tun? Juni versucht mit einem waghalsigen Diebstahl an den Schlüssel zu kommen. Und kann so seine Freundin vor dem Tod retten.