Tschugger: Bill Geits (Staffel 3, Folge 3)

Bax steht unter Mordverdacht. Gemeinsam mit dem verhafteten Juni soll er mit einem Gefangenentransport ins Wallis gebracht werden. Doch Glück im Unglück: Der Begleitpolizist entpuppt sich als Riesenfan von Bax. Offenbar sei er ein kleiner Star, seit er in Staffel 2 das Wallis gerettet hat. Er kenne die Wahrheit und glaube nicht an die Geschichte des Sprudelbads in Siders. Der Beamte lässt Bax und Juni mitten in der Walliser Wildnis laufen. Damit beginnen die Probleme erst recht: Fernab der Zivilisation, ohne Wasser und verfolgt von Wölfen geraten Juni und Bax in eine existenzielle Krise. Gleichzeitig bietet die welsche Polizei ein Grossaufgebot auf, um die beiden Ausbrecher zu finden.