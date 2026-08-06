Film
Wer Wind sät - Ein Taunuskrimi
Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff ermitteln im Umfeld einer Windradfirma und deren Gegnern, von denen jeder sein eigenes Motiv hat. Ein Sturm aus Rache, Gier und Verrat braut sich zusammen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2015
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Im Taunus stehen sich Befürworter der Windenergie WindPro und ihre Gegner unversöhnlich gegenüber. Der Ton der "Wutbürger" gegen die Windkraftanlagenfirma wird ruppiger, der Umgang aggressiver. Da wird ein Nachtwächter des Unternehmens tot aufgefunden.
Das Ermittlerduo Kirchhoff und Bodenstein findet sich bald im Kreuzfeuer zwischen der Windradfirma und deren militanten Gegnern wieder. Henning Kirchhoff, der Rechtsmediziner und Ex-Mann von Pia Kirchhoff, stellt fest, dass der Herzschrittmacher des Toten ausgesetzt hat. Danach hat jemand versucht, den Alkoholiker zu reanimieren und ihm einige Rippen gebrochen. War der Tod ein Unfall? Oder eine Tat der Windkraftgegner, die auf dem Schreibtisch des Firmeninhabers einen toten Hamster als eine Art "Bekennerbrief" deponiert haben?
Auch in den Reihen der Bürgerinitiativler herrscht eine aggressive Stimmung. Zwischen den beiden Vorsitzenden gibt es immer wieder Streit um die Leitung. Dann wird Ludwig Hirtreiter, einer der beiden Kontrahenten, tot aufgefunden. Alles spricht für einen Mord aus tiefstem Hass, denn Hirtreiter wurde aus nächster Distanz hingerichtet. Auch sein altersschwacher Hund blieb nicht verschont.
Der Tote lebte allein auf dem verwahrlosten Rabenhof und war Zeit seines Lebens nicht besonders beliebt. Sein zahmer Rabe Hugin war ihm stets wichtiger als seine Tochter Frauke, die er besonders schlecht behandelt hat. Nur mit dem Vater von Oliver von Bodenstein verband ihn eine enge Freundschaft. Ihm hat er nun auch die Wiese vermacht, auf der die Windräder gebaut werden sollten.
Die Verkaufsverhandlungen um diese Wiese haben alle - Windradfirma und die Gegner - umgetrieben. Hirtreiter hatte den Verkauf trotz einer horrenden Summe abgelehnt. Seine Mitstreiter in der Initiative hatten ihm unterstellt, dass er längst eingewilligt und die Sache verraten habe. Auf einer Bürgerversammlung wirft man der Windfirma und dem Klimaexperten vor, die Genehmigung mit gefälschten Gutachten erschlichen zu haben. Der Volkszorn entlädt sich in einer Saalschlacht.
Nun, da die Wiese im Besitz der von Bodensteins ist, hat ein Kollege der Abteilung für Interne Ermittlungen endlich einen Grund gefunden, den verhassten ehemaligen Vorgesetzten zu degradieren. Von Bodenstein, der durch die Trennung von seiner Frau bereits emotional angeschlagen ist, wird der Fall entzogen.
Doch unter all den politischen Diskussionen geht es im Kern eigentlich um frühere Verletzungen, um Verrat und Lüge und um drei Frauen, die sich endlich von einem Vater, einem Chef und einem untreuen Liebhaber befreien wollen. Ein gewaltiger Sturm baut sich auf, der auch Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein mitzureißen droht.
Darsteller
- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
- Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
- Dr. Henning Kirchhoff - Kai Scheve
- Kai Ostermann - Michael Schenk
- Friederike Franzen - Nadeshda Brennicke
- Annika Sommerfeld - Ulrike C. Tscharre
- Jannis Theodorakis - Aleksandar Tesla
- Frauke Hirtreiter - Kathrin Filzen
- Stefan Theissen - Rainer Sellien
- Mark Theissen - Sven Gielnik
- Ludwig Hirtreiter - Bernd Stegemann
- Heinrich von Bodenstein - Edgar M. Böhlke
- Dirk Eisenhut - Peter Benedict
- Frank Behnke - Jens Schäfer
- Cosima von Bodenstein - Julika Jenkins
- Valerie Löblich - Mimi Fiedler
- Sven Seipelt - Sebastian Kroehnert
Stab
- Regie - Marcus O. Rosenmüller
- Drehbuch - Anna Tebbe