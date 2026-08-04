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Film

Tiefe Wunden - Ein Taunuskrimi

Der 92-jährige Holocaust-Überlebende David Joshua Goldberg wurde in seinem Haus regelrecht hingerichtet. Der Mörder schrieb mit dem Blut seines Opfers die Zahl "16145" auf den Flurspiegel.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 23.01.2027
Ton
UT
AD

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Taunuskrimi

Taunuskrimi

Bei der Obduktion der Leiche macht der Gerichtsmediziner Henning Kirchhoff eine seltsame Entdeckung: Auf der Innenseite des linken Oberarmes findet er Reste einer Tätowierung, wie sie bei der Waffen-SS üblich war.

Zwei weitere Morde werden nach dem gleichen Muster verübt. Warum bringt jemand drei alte Menschen um? Und was bedeutet die mysteriöse Zahl?

Darsteller

  • Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
  • Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
  • Vera Kaltensee - Nicole Heesters
  • Dr. Henning Kirchhoff - Kai Scheve
  • Kai Ostermann - Michael Schenk
  • Siegbert Kaltensee - Manfred Zapatka
  • Elard Kaltensee - Ernst Stötzner
  • Auguste Nowak - Kyra Mladeck
  • Marcus Nowak - Uwe Bohm
  • Thomas Ritter - Barnaby Metschurat
  • Marlen Kaltensee - Charlotte Bohning
  • Friedrich Müller-Mansfeld - Dieter Hallervorden
  • Katharina Ehrmann - Gudrun Landgrebe

Stab

  • Regie - Marcus O. Rosenmüller
  • Drehbuch - Anna Tebbe

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