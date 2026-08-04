Film
Tiefe Wunden - Ein Taunuskrimi
Der 92-jährige Holocaust-Überlebende David Joshua Goldberg wurde in seinem Haus regelrecht hingerichtet. Der Mörder schrieb mit dem Blut seines Opfers die Zahl "16145" auf den Flurspiegel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2014
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 23.01.2027
- Ton
- UT
- AD
Bei der Obduktion der Leiche macht der Gerichtsmediziner Henning Kirchhoff eine seltsame Entdeckung: Auf der Innenseite des linken Oberarmes findet er Reste einer Tätowierung, wie sie bei der Waffen-SS üblich war.
Zwei weitere Morde werden nach dem gleichen Muster verübt. Warum bringt jemand drei alte Menschen um? Und was bedeutet die mysteriöse Zahl?
Darsteller
- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
- Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
- Vera Kaltensee - Nicole Heesters
- Dr. Henning Kirchhoff - Kai Scheve
- Kai Ostermann - Michael Schenk
- Siegbert Kaltensee - Manfred Zapatka
- Elard Kaltensee - Ernst Stötzner
- Auguste Nowak - Kyra Mladeck
- Marcus Nowak - Uwe Bohm
- Thomas Ritter - Barnaby Metschurat
- Marlen Kaltensee - Charlotte Bohning
- Friedrich Müller-Mansfeld - Dieter Hallervorden
- Katharina Ehrmann - Gudrun Landgrebe
Stab
- Regie - Marcus O. Rosenmüller
- Drehbuch - Anna Tebbe