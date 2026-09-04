Film
Eine unbeliebte Frau
Während eines Kitaausfluges im Wald verschwindet die kleine Marie spurlos. Die Kommissare Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff durchkämmen das Gelände. Doch sie finden nicht das Kind.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2013
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.12.2026
- Ton
- UT
- AD
- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
- Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
- Dr. Michael Kerstner - Arnd Klawitter
- Henning Kirchhoff - Julian Weigend
- Bettina Hardenbach - Ursula Karven
- Joachim Hardenbach - Horst Günter Marx
- Friedhelm Döring - Juergen Maurer
- Anna Lena Döring - Julia Bremermann
- Frau Engels - Anke Sevenich
- Cosima von Bodenstein - Julika Jenkins
- Lorenz - Julius Römer
- Rosalie - Sina Fredrich
- Kai Ostermann - Michael Schenk
- Regie - Thomas Roth
- Drehbuch - Anna Tebbe