Die Lebenden und die Toten (2/2) - Ein Taunuskrimi

Film
Die Lebenden und die Toten - Ein Taunuskrimi (2/2)
Eine Mordserie, deren Opfer auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, setzt die Ermittler vom K11 Hofheim massiv unter Druck.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 03.12.2026
- Ton
- UT
- AD
Im Taunus werden drei Menschen von einem Scharfschützen erschossen – bald schon ist in den Medien vom "Taunus-Sniper" die Rede, und in der Öffentlichkeit macht sich Verunsicherung breit.
Bei dem Sniper scheint es sich um einen hochgradig strategisch agierenden Killer zu handeln. Neben den Ermittlern Oliver von Bodenstein, Pia Kirchhoff und Kai Ostermann kommt in diesem Fall auch LKA-Profiler Andreas Neff zum Einsatz. Sie finden heraus, dass nicht die Erschossenen, sondern ihre Angehörigen die eigentlichen Opfer sind.
Die Ermittler dringen immer tiefer ein in ein kompliziertes Geflecht aus Schuld und Rache - und kommen Schritt für Schritt einem handfesten Medizinskandal auf die Spur.
Darsteller
- Oliver von Bodenstein - Tim Bergmann
- Pia Kirchhoff - Felicitas Woll
- Dirk Stadler - Ulrich Tukur
- Kai Ostermann - Michael Schenk
- Henning Kirchhoff - Kai Scheve
- Andreas Neff - Simon Schwarz
- Kathrin Fachinger - Sybille J. Schedwill
- Kim Freitag - Mira Bartuschek
- Helen Stadler - Saskia Rosendahl
- Jens-Uwe Hartig - Stefan Murr
- Dr. Simon Burmeister - Stephan Kampwirth
- Renate Rohleder - Johanna Gastdorf
- Dr. Ulrich Hausmann - Robert Hunger-Bühler
- Konstantin Faber - Sven Walser
- Joachim Winkler - Peter Lerchbaumer
- Max Gehrke - Alexander Martschewski
- Fritz Gehrke - Hans Peter Hallwachs
Stab
- Regie - Marcus O. Rosenmüller
- Drehbuch - Kris Karathomas, Marcus O. Rosenmüller