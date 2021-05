Nach der Obduktion steht fest, dass das Mädchen jahrelang brutal misshandelt und vergewaltigt wurde. Ein Selbstmord oder ein Unfall können ausgeschlossen werden. Der bislang einzige Anhaltspunkt bei den Ermittlungen ist die Ähnlichkeit zu einem früheren Fall, der nie aufgeklärt werden konnte: Vor rund zehn Jahren wurde schon einmal ein Mädchen tot aus dem Main geborgen, dessen Körper damals ähnlich schwere Misshandlungen aufwies.



Der Fund der mysteriösen Mädchenleiche ist jedoch nur der Auftakt einer Reihe von Ereignissen: Wenige Tage nach dem Fund der Mädchenleiche wird die bekannte Fernsehmoderatorin Hanna Herzmann brutal vergewaltigt und schwer verletzt aufgefunden. Dann taucht noch eine weitere Frauenleiche auf.



Noch ahnen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein nichts von den Verbindungen zwischen den Fällen, auch nicht, dass Hannas Tochter Meike mehr weiß, als sie verrät. Und Pias alter Schulflirt Florian Finkbeiner hat Zugang zu wichtigen Informationen aus der Vergangenheit: Michaela, seine Zwillingsschwester, hat schon als 13-Jährige das Elternhaus verlassen und ist in der Frankfurter Drogenszene abgetaucht. Vor zwei Jahren wurde sie beerdigt. Ihr Bruder ist nicht der Einzige, der sich auf Spurensuche begibt.



Fingerabdrücke im Haus der Moderatorin führen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein zunächst auf die Spur von Dr. Kilian Rothemund, dem ehemaligen Verteidiger der Road Kings, einer kriminellen Organisation aus dem Frankfurter Rotlicht- und Drogenmilieu. Rothemund wurde damals als Kinderschänder überführt und lebt seit seiner Freilassung auf einem heruntergekommenen Campingplatz unweit des Fundortes der Mädchenleiche. Auch Bernd Prinzler, ein ehemaliger Rocker aus dem Milieu, gerät ins Visier der Kommissare.



Bei ihren Ermittlungen finden Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein schließlich heraus, dass Hanna Herzmann an einer hochbrisanten, geheimen Enthüllungsstory gearbeitet hat. Nach und nach stellt sich heraus, dass sie die Machenschaften eines skrupellosen Kinderpornorings an die Öffentlichkeit bringen wollte.



Schon bald müssen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein feststellen, dass das Netzwerk dieses Verbrecherrings in alle Bereiche der Taunus-Oberschicht reicht - und dass der Einfluss dieser Gruppierungen auch ihnen persönlich bedrohlich nahe kommt.