Film
Stralsund - Mörderische Verfolgung
Hauptkommissarin Susanne Winkler wird mit fünf Angestellten in einem Versicherungsbüro als Geisel festgehalten. Ihre Kollegin Nina Petersen übernimmt den Fall und muss schnell handeln.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2009
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.07.2027
- Ton
- UT
Doch wer ist der unbekannte und nervöse Geiselnehmer? Hat die Entführung von Winkler etwas mit dem seltsamen Telefonanruf zu tun, den sie zuvor bekam? Und was hat es mit dem im Gefängnis einsitzenden Michael Broder auf sich, der freigepresst werden soll?
Gibt es einen Zusammenhang mit der Geiselnahme? Der Versuch, den Anruf der Kommissarin zurückzuverfolgen, scheitert auf ganzer Linie. Die Geiselnahme droht aus dem Ruder zu laufen.
Darsteller
- Nina Petersen - Katharina Wackernagel
- Stefan Prinz - Janek Rieke
- Susanne Winkler - Kirsten Block
- Lisa Becker - Bernadette Heerwagen
- Wolf Broder - Alexander Scheer
- Micha Broder - Harald Schrott
- Norbert Rahn - Thomas Wüpper
- Stein - Andreas Schröders
- Lüdge - Christoph Hohmann
Stab
- Regie - Martin Eigler
- Autor - Martin Eigler, Sven Poser