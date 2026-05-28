Film
Stralsund - Außer Kontrolle
Die Kriminalinspektion Stralsund hat seit drei Monaten einen neuen Chef: Gregor Meyer kommt aus Schwerin und war dort jahrelang in der Abteilung für interne Ermittlungen tätig.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2010
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.07.2027
- Ton
- UT
- AD
Die Personalie sorgt für einige Unruhe in der Mordkommission. Ist es Zufall, dass jemand auf den Chefposten in Stralsund gesetzt wird, der in den vergangenen Jahren vornehmlich mit internen Ermittlungen gegen Polizeikollegen befasst war?
Nina Petersen ist deshalb aber nicht weiter beunruhigt. Ganz anders reagieren ihre erfahrenen Kollegen Karl Hidde und Benjamin Lietz. Nina stellt erstaunt fest, dass Meyers Anwesenheit die Haudegen hemmt. Als Nina Benjamin bei einem Bier darauf anspricht, sagt er nur: "In jedem Lebenslauf gibt es schließlich dunkle Stellen. Man muss nur die richtige Seite aufschlagen." Das wiederum irritiert Nina.
Haben ihre Kollegen etwas zu verbergen? Gibt es da eine große Geschichte in deren Berufsleben, von der sie keine Ahnung hat? Oder ist es die Furcht vor der Aufdeckung der vielen kleinen Unsauberkeiten im beruflichen Alltag, die die Kollegen so angespannt erscheinen lassen? Dass der neue Chef Nina und die Kollegen immer wieder mit detaillierten Kenntnissen aus ihren Personalakten überrascht, trägt nicht unbedingt zur Entspannung der Situation bei.
Als Nina, Karl und Benjamin zu einem Einsatz gerufen werden, droht das Ganze aus dem Ruder zu laufen. Ein Geldtransporter wurde überfallen, und die Gangster schrecken auch vor Mord nicht zurück.
Darsteller
- Nina Petersen - Katharina Wackernagel
- Gregor Meyer - Michael Rotschopf
- Karl Hidde - Alexander Held
- Dirk Göttler - Justus von Dohnanyi
- Maik Tillmann - Max Hopp
- Sabine Meissner - Anna von Berg
- Benjamin Lietz - Wotan Wilke Möhring
- Niklas Petersen - Dietmar Mues
- Paula Selow - Melika Foroutan
- und andere -
Stab
- Regie - Martin Eigler
- Autor - Martin Eigler, Sven Poser