Film
St. Josef am Berg - Stürmische Zeiten
Seit Kurzem sind Svea und Peter stolze Eltern eines süßen Mädchens. Auch beruflich läuft es rund für die gewissenhafte junge Deutsche. Sie wird zur neuen Bürgermeisterin von Klamm gekürt.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 15:00 - 16:30 Uhr
Das geliebte Projekt ihres Schwiegervaters, den Nationalpark, will sie erst nach intensiven Nachverhandlungen absegnen. Joseph schäumt vor Wut! Als er Svea das Leben so schwer wie möglich zu machen versucht, gerät der Konflikt bald komplett aus den Fugen.
Darsteller
- Joseph Pirnegger - Harald Krassnitzer
- Peter Pirnegger - Sebastian Wendelin
- Svea Classen - Paula Kalenberg
- Inge Pirnegger - Petra Morzé
- Franz Mingner - Branko Samarovski
- Charlotte Classen - Anna Stieblich
- Igor Aliew - Luka Dimic
- Sonja Pirnegger - Bettina Schwarz
Stab
- Regie - Lars Montag
- Drehbuch - Dirk Kämper