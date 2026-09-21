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Ein Mann in roter Jacke mit dem Baby auf dem Arm. Und ein Mann der einen Gurt eines Liftes festhält.

Film

St. Josef am Berg - Stürmische Zeiten

Seit Kurzem sind Svea und Peter stolze Eltern eines süßen Mädchens. Auch beruflich läuft es rund für die gewissenhafte junge Deutsche. Sie wird zur neuen Bürgermeisterin von Klamm gekürt.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2018
Datum:
Sendetermin
25.10.2026
15:00 - 16:30 Uhr

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St. Josef am Berg Sendetypical 2400x1350 16zu9

St. Josef am Berg

Das geliebte Projekt ihres Schwiegervaters, den Nationalpark, will sie erst nach intensiven Nachverhandlungen absegnen. Joseph schäumt vor Wut! Als er Svea das Leben so schwer wie möglich zu machen versucht, gerät der Konflikt bald komplett aus den Fugen.

Darsteller

  • Joseph Pirnegger - Harald Krassnitzer
  • Peter Pirnegger - Sebastian Wendelin
  • Svea Classen - Paula Kalenberg
  • Inge Pirnegger - Petra Morzé
  • Franz Mingner - Branko Samarovski
  • Charlotte Classen - Anna Stieblich
  • Igor Aliew - Luka Dimic
  • Sonja Pirnegger - Bettina Schwarz

Stab

  • Regie - Lars Montag
  • Drehbuch - Dirk Kämper

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