Film
St. Josef am Berg - Berge auf Probe
Der österreichische Dorfkaiser Joseph Pirnegger ist ein wahrer Meister der Intrige. Welten prallen aufeinander, als er in Schwiegertochter Svea auf eine ebenbürtige Gegnerin trifft.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 13:30 - 15:00 Uhr
Die selbstbewusste Hanseatin fordert Joseph zu regelrechten Höhenflügen heraus und treibt den Generationenkonflikt schnell auf die Spitze.
Durch die Hochzeit mit ihrem Verlobten Peter verschlägt es Nordlicht Svea ins schöne Salzburger Land. Im Alpendorf St. Josef wollen die zwei heiraten. Kaum eingetroffen, sorgt Peters gewiefter Vater Joseph dafür, dass sein Sohn rasch Wurzeln schlägt: mit einem maßgeschneiderten Job als Chefveterinär im künftigen Nationalpark. Svea bringt er in der Nachbargemeinde Klamm unter. Dort soll sie den störrischen Bürgermeister Mingner für die Nationalpark-Idee begeistern. Doch Svea hat ihren ganz eigenen Kopf.
Darsteller
- Joseph Pirnegger - Harald Krassnitzer
- Peter Pirnegger - Sebastian Wendelin
- Svea Classen - Paula Kalenberg
- Inge Pirnegger - Petra Morzé
- Franz Mingner - Branko Samarovski
- Charlotte Classen - Anna Stieblich
- Igor Aliew - Luka Dimic
- Sonja Pirnegger - Bettina Schwarz
Stab
- Regie - Lars Montag
- Drehbuch - Dirk Kämper