Film
Zorn dem Volke
Eine Flutkatastrophe hat den Norden Europas zerstört, viele Menschen sind auf der Flucht. Doch Deutschland nimmt niemanden mehr auf.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 22.05.2026
- 21:45 - 22:00 Uhr
In einem Flüchtlingslager an der Grenze versucht Nikolai, seine Menschlichkeit zu bewahren. - Der emotionale Kurzfilm von Lorenz Piehl wurde in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht.
Darsteller
- Nicolai - Eric Bouwer
- Rasmus - Roeland Fernhout
- Andreas Stauff - Thorsten Krohn
- Dose - Constantin Petry
- Mutter - Meri Koivisto
- Elle - Maartje van de Wetering
Stab
- Regie - Lorenz Piehl