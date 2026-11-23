Film
Zikaden
Isabells Leben gerät durcheinander, als sie erkennt, dass ihre betagten Eltern nicht mehr allein zurechtkommen. Sie sucht verzweifelt nach Pflegepersonal.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 09.12.2026
- 22:25 - 00:05 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Währenddessen pendelt sie zwischen Berlin und dem Wochenendhaus ihrer Eltern, das einst von ihrem Vater im modernistischen Stil erbaut wurde. In dieser angespannten Situation trifft Isabell immer wieder auf die rätselhafte Anja.
Anja ist eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Als Anja und ihre kleine Tochter Greta zunehmend in Isabells Leben treten, entsteht eine unerwartete Bindung zwischen den beiden Frauen. Gleichzeitig beginnt Isabell, an dem Leben zu zweifeln, das sie bislang für sicher und vertraut hielt. Ihre Ehe mit Philippe zeigt erste Risse, und das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, wird immer stärker.
Darsteller
- Anja - Saskia Rosendahl
- Isabell - Nina Hoss
- Philipp - Vincent Macaigne
- Uwe - Thorsten Merten
Stab
- Regie - Ina Weisse
- Autor - Roland Heep