"Windstill": Lara (Giulia Goldammer) mit ihrer Tochter Olivia (Patricia Graf) im Supermarkt.

Windstill

Hochsommer in Deutschland. Es herrscht lähmende Hitze. Lara kümmert sich um ihre einjährige Tochter Olivia, während ihr Freund Jacob seinem stressigen Job als Koch nachgeht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2025
23:45 - 01:40 Uhr

Er ist genervt von seiner Arbeit und Lara überfordert mit ihren Aufgaben als Mutter. Jacob sucht vergeblich nach Anerkennung von seinem Chef und flüchtet sich in eine Affäre. Lara fühlt sich mit dem Kind allein gelassen und hat die Nase voll.

Ohne ein Wort lässt sie das Baby bei Jacob zurück und bricht zu ihrer Schwester Ida in ihre Heimat Südtirol auf. Ida kümmert sich zusammen mit ihrer Aushilfe, dem jungen, unbeschwerten Rafael, rund um die Uhr um den Bauernhof der verstorbenen Eltern.

Lara bringt Idas Alltag gehörig durcheinander, sodass die grundverschiedenen Schwestern immer wieder aneinandergeraten. Währenddessen muss der ratlose Jacob mit der neuen Situation fertig werden. Er beschließt, Lara in Südtirol zur Rede zu stellen. Auch Ida hat mit Neuigkeiten zu kämpfen, die sie an ihre Grenzen bringen.

Darsteller

  • Lara - Giulia Goldammer
  • Jacobs - Thomas Schubert
  • Ida - Barbara Krzoska
  • Rafael - Anselm Bresgott
  • Boto - Timo Jacobs
  • Gabi - Katarina Klaffs
  • Maya - Anna Platen
  • Erik - Timocin Ziegler
  • Moritz - Fabian Wittkowski

Stab

  • Regie - Nancy Calmado

