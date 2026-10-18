Film
Wilde Himbeeren
Zimmermann Alex wird von der einsamen Schäferin Rita in ihr Haus verschleppt, nachdem sie ihn bewusstlos vom Straßenrand aufgelesen hat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 23:20 - 23:45 Uhr
Schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine schräge Romanze, die durch den Wolf in der Gegend auf die Probe gestellt wird und beide unerwartet an ihre Grenzen bringt.
Darsteller
- Alex - Philipp Auer
- Rita - Sabine Vitua
Stab
- Regie - Marie Christin König