Film
Wien, du Stadt meiner Träume
Im Fantasiestaat Alanien wird während seiner Abwesenheit der König entthront. Alexander I. ist mit seiner Tochter zu Besuch in Wien. Schnell findet er sich mit der neuen Situation ab.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 1957
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 09:25 - 11:05 Uhr
Frei von allen Zeremonien kann er nun mit seiner Tochter Wien genießen. Die Prinzessin bereitet sich auf eine Pianistenkarriere vor, während Alexander in der Botschaft seines Landes eine Stelle als Chauffeur annimmt. Die Revolutionäre sind schockiert.
In der musikalischen Filmkomödie "Wien, du Stadt meiner Träume" nimmt Willi Forst in ironischer Weise die Schwärmerei für die österreichische Hauptstadt auf die Schippe. In immer neuen Variationen lässt er den viel gerühmten Wiener Charme und die Sehenswürdigkeiten der Stadt Revue passieren und vermittelt die liebenswürdig-heitere Atmosphäre der Donaumetropole.
Darsteller
- König Alexander - Hans Holt
- Prinzessin Sandra - Erika Remberg
- Franz Lehnert - Paul Hörbiger
- Peter Lehnert - Adrian Hoven
- Elisabeth Seiboldt - Hertha Feiler
Stab
- Regie - Willi Forst