Film
Wehrlos - Die Tochter des Generals
Leblos, nackt und an Pflöcke gebunden: So wird die Tochter eines Generals der US-Armee aufgefunden. Der Militärpolizist Brenner und seine Kollegin Sunhill sollen den mysteriösen Mord aufklären.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1999
- Datum:
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Brenner und Sunhill finden heraus, dass die attraktive Offizierin ein pikantes Doppelleben als Domina führte. - John Travolta glänzt in der Rolle des Polizisten Brenner, der der Wahrheit unbeirrbar auf den Grund geht.
Im Laufe der Ermittlungen wird Brenner klar, dass sich eine Reihe von Offizieren von Fort MacCallum an einem Komplott beteiligen, um die wahren Motive des Mordes an Elizabeth Campbell zu verschleiern. Es kommt zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das bis zum überraschenden Ende alle Fragen offenlässt.
Darsteller
- Paul Brenner - John Travolta
- Sarah Sunhill - Madeleine Stowe
- General Joe Campbell - James Cromwell
- William Kent - Timothy Hutton
Stab
- Regie - Simon West