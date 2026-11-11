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"Wehrlos - Die Tochter des Generals": Paul Brenner (John Travolta) und Sara Sunhill (Madeleine Stowe) legen symbolisch ihre rechte Hand auf das Herz. Colonel Kent (Timothy Hutton) steht mit angewinkeltem Arm daneben und salutiert.

Film

Wehrlos - Die Tochter des Generals

Leblos, nackt und an Pflöcke gebunden: So wird die Tochter eines Generals der US-Armee aufgefunden. Der Militärpolizist Brenner und seine Kollegin Sunhill sollen den mysteriösen Mord aufklären.

Produktionsland und -jahr:
USA 1999
Datum:
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Brenner und Sunhill finden heraus, dass die attraktive Offizierin ein pikantes Doppelleben als Domina führte. - John Travolta glänzt in der Rolle des Polizisten Brenner, der der Wahrheit unbeirrbar auf den Grund geht.

Im Laufe der Ermittlungen wird Brenner klar, dass sich eine Reihe von Offizieren von Fort MacCallum an einem Komplott beteiligen, um die wahren Motive des Mordes an Elizabeth Campbell zu verschleiern. Es kommt zu einem Katz-und-Maus-Spiel, das bis zum überraschenden Ende alle Fragen offenlässt.

Darsteller

  • Paul Brenner - John Travolta
  • Sarah Sunhill - Madeleine Stowe
  • General Joe Campbell - James Cromwell
  • William Kent - Timothy Hutton

Stab

  • Regie - Simon West

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