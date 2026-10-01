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"Voll verschleiert": Leila (CÃ¡melia Jordana), Armand (FÃ©lix Moati) und Mahmoud (William Lebghil) stehen nebeneinander vor einem hellblauen Hintergrund. Leila und Mahmoud, der ein dunkelblaues Gewand trÃ¤gt, stehen links und rechts von Armand und blicken ihn an. Armand steht in der Mitte und hÃ¤lt sich einen dunkelblauen Niqab vor den Mund.

Film

Voll verschleiert

Die Zukunft des studentischen Liebespaars Armand und Leila wird durch Leilas abrupt strenggläubigen Bruder Mahmoud bedroht. Um Leila weiter zu sehen, tarnt sich Armand als Frau mit Nikab.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2017
Datum:
Sendetermin
14.11.2026
23:40 - 01:05 Uhr

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Spielfilm

Jedoch spielt Armand seine Rolle so gut, dass sich Mahmoud in die erfundene Muslima verliebt und Heiratspläne schmiedet. Unter dem Druck von Mahmouds hartnäckigem Liebesinteresse nimmt das Versteckspiel von Armand und Leila immer wildere Ausmaße an.

Die frisch verliebten Pariser Studenten Armand und Leila erhalten die Chance zu einem gemeinsamen Praktikum bei den Vereinten Nationen in New York. Doch als Leilas älterer Bruder Mahmoud als strenggläubiger Muslim von einer mehrmonatigen Jemen-Reise zurückkehrt, sieht das Paar sowohl seinen Auslandsaufenthalt als auch seine Beziehung in Gefahr: Fanatisch schränkt Mahmoud Leilas Bewegungsfreiheit ein und plant zudem, ihren jugendlichen Bruder Sinna zur religiösen Erziehung ins Ausland zu schicken.

Um Leila weiterhin sehen zu können und ihre Reisevorbereitungen heimlich voranzutreiben, beginnt Armand, sie mit einem Tschador und einem Nikab verkleidet als erfundene Nachhilfeschülerin "Scheherazade" zu besuchen. In seiner Rolle als zutiefst religiöse und keusche Muslima übernimmt er bald auch die Unterrichtung von Sinna, für die er fortan selbst nächtlich paukt.

Doch Armands Scharade droht zum Eigentor zu werden: Er verschleiert seine wahre Identität so gut, dass sich Mahmoud Hals über Kopf in Scheherazade verliebt. Heiratswütig beginnt Mahmoud, seine mysteriöse Traumfrau mit der Hilfe dreier tollpatschiger Freunde und Glaubensbrüder zu observieren, die wiederum den Verdacht von Armands Eltern erregen, welche einst vor der islamischen Revolution aus dem Iran geflohen sind.

Als der Kommunist Darius und die Feministin Mitra im Zimmer ihres westlich erzogenen Sohns auf die Islam-Lektüre stoßen, mit der er für seine Rolle als Scheherazade lernt, nimmt das Chaos vollends seinen Lauf.

Mit der französischen Culture-Clash-Komödie "Voll verschleiert" verbindet die gebürtige Iranerin und Dokumentarfilmregisseurin Sou Abadi in ihrem Spielfilmdebüt eigene Erfahrungen und die Grundprämisse der ewigen Kultkomödie "Manche mögen's heiß" zu einem temporeichen Kinospaß über Migration, Identität(-ssuche) und Versöhnung. Mit Figuren, die jede für sich Komik und Tragik bergen, persifliert sie dabei in herzlicher Weise alles und jeden – in der Hoffnung, dass letztlich alle zusammen darüber lachen können, wie sie selbst sagt.

Darsteller

  • Armand - Félix Moati
  • Leila - Camélia Jordana
  • Mahmoud - William Lebghil
  • Mitra - Anne Alvaro
  • Darius - Miki Manojlović
  • Sinna - Carl Malapa

Stab

  • Regie - Sou Abadi

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