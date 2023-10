Während seines Urlaubs in Marrakesch lernt das englische Pärchen Perry und Gail einen Mann namens Dima kennen, der sich ihnen gegenüber als russischer Geschäftsmann ausgibt. Sie können nicht ahnen, dass er in Wirklichkeit im Dienste der russischen Mafia steht und als Geldwäscher arbeitet. Nach einem Attentat auf einen seiner Kollegen fürchtet er auch um sein eigenes Leben und das seiner Kinder. Er möchte deshalb sein bisheriges Leben hinter sich lassen und mit dem britischen Geheimdienst kooperieren.



Den ebenso harmlosen wie unauffälligen Perry hat er sich dazu als Mittelsmann ausgesucht. Der Brite soll Dima bei der Kontaktaufnahme helfen und einen USB-Stick mit geheimen Daten von Mafiamitgliedern an den MI6 übergeben. Perry willigt ein, muss aber schnell feststellen, dass seine Aufgabe mit der Übergabe des Sticks keineswegs beendet ist: Dima will nur mit dem MI6 verhandeln, wenn Perry ebenfalls anwesend ist.



Perry und Dima lernen bald ihren Kontaktmann Hector kennen, der die Operation leiten soll. Die beiden wissen nicht, ob sie dem Agenten überhaupt trauen können, aber er ist die einzige Option, um Dima unversehrt nach London zu bringen. Schrittweise geraten Perry und seine Frau Gail immer mehr zwischen die Fronten der russischen Mafia und des MI6.



Susanna Whites ("Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer") Spionagethriller "Verräter wie wir" basiert auf dem gleichnamigen Roman des Schriftstellers John le Carré aus dem Jahr 2010, der den Originaltitel "Our Kind of Traitor" trägt. Von 1958 bis 1964 arbeitete Carré selbst für den britischen Geheimdienst und eignete sich in diesen Jahren Insiderwissen an, von dem später seine Bücher profitierten.



Seine Werke erfreuen sich großer Beliebtheit und wurden schon zahlreich für das Kino adaptiert: Filme wie "Der Schneider von Panama", "Der ewige Gärtner" und "Dame, König, As, Spion" überzeugten die Kritiker. Mit "The Night Manager" und "The Little Drummer Girl" wurden in den vergangenen Jahren zudem hochkarätig besetzte Serien nach John-le-Carré-Romanen gedreht.



Das Skript zu "Verräter wie wir" stammt aus der Feder von Hossein Amini, der in seiner Karriere die Drehbücher zu Filmen wie "Drive", "Snow White and the Huntsman" und "Die zwei Gesichter des Januars" geschrieben hat. Für "Die zwei Gesichter des Januars" nahm er außerdem auch auf dem Regiestuhl Platz.