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"Uli, der Pächter": Vreneli (Liselotte Pulver) und Uli (Hannes Schmidhauser)

Film

Uli, der Pächter

Uli, der Knecht vom Bodenhof, ist eigenständiger Bauer auf dem Glungge-Hof geworden, begleitet und immer wieder auch beraten von Vreneli, seiner liebenswerten Frau.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 1955
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
06:40 - 08:20 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Zweiter Teil der großen, bildkräftigen Gotthelf-Geschichte, gedreht von Franz Schnyder 1955. In den Hauptrollen sieht man wieder das Traumpaar Hannes Schmidhauser und Liselotte Pulver.

Darsteller

  • Uli - Hannes Schmidhauser
  • Vreneli - Liselotte Pulver
  • Joggeli, Glunggenbauer - Emil Hegetschweiler
  • Glunggenbäuerin - Hedda Koppé
  • Johannes - Erwin Kohlund
  • Hagelhannes - Leopold Biberti
  • Elisi - Marianne Matti
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Franz Schnyder

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