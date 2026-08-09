Film
Uli, der Knecht
Uli ist ein Waisenkind. Nach anfänglichen Irrwegen wird er Meisterknecht und schließlich Pächter des Glungge-Hofs. Auf seinem Weg helfen ihm sein Meister und Vreneli, seine spätere Frau.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 1954
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.08.2026
Zum 100. Todestag des Schweizer Bauerndichters Jeremias Gotthelf verfilmte Franz Schnyder 1954 das Epos. Hannes Schmidhauser verkörpert darin den Uli, Liselotte Pulver Vreneli. Der Film wurde zum Kinorenner und machte die beiden Hauptdarsteller zu Stars.
In der Folge adaptierte Franz Schnyder - ab 1957 als eigener Produzent - vier weitere Gotthelf-Romane für die Leinwand und wurde dadurch einer der erfolgreichsten Schweizer Kinoregisseure.
Darsteller
- Uli - Hannes Schmidhauser
- Vreneli - Liselotte Pulver
- Johannes, Bodenbauer - Heinrich Gretler
- Bodenbäuerin - Gertrud Jauch
- Joggeli, Glunggenbauer - Emil Hegetschweiler
- Glunggenbäuerin - Hedda Koppé
Stab
- Regie - Franz Schnyder