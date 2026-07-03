Film
Trockenzeit
Ein Dorf im Süden Tschechiens, der mährischen Toskana. Der trockene Sommer vertieft den Konflikt zwischen zwei Familienclans, die von dominanten Vätern geführt werden. Die verfeindeten Dorffamilien kämpfen hartnäckig um den richtigen Umgang mit der Natur und dem Leben. Letztendlich sind es ihre Kinder, die die Differenzen überwinden und die verschiedenen Ansichten in Einklang bringen.
- Produktionsland und -jahr:
- Tschechien , Slowakei , Deutschland 2024
- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 23:10 - 01:00 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Josef zwingt seine Familie zu einer alternativen Lebensweise und führt den Kampf gegen die örtliche Landwirtschaft, mit der Viktor viel Geld verdient.
Josefs Familie leidet darunter, dass er den Kindern den Zugang zu Computern, Mobiltelefonen und dem Internet verbietet. Doch um den Lebensunterhalt für die Familie zu sichern, muss seine Frau Eva in Viktors Agrarbetrieb arbeiten. Viktor will mit seinem Land vor allem Profit erzielen. Die Folgen für die Umwelt sind ihm egal.
In den Sommerferien kommt Viktors Sohn Míra, der seit über einem Jahr bei seiner Mutter in Prag lebt, nach Hause. Viktor möchte Míra in die Leitung des Agrarunternehmens einbeziehen, aber Míra weigert sich, weil er mit dem Konzept seines Vaters nicht einverstanden ist. Stattdessen freundet er sich mit Josefs Tochter Žofka an, aber ihre Beziehung ist turbulent, vor allem als die beiden Teenager beginnen, sich gegen ihre herrschsüchtigen Väter aufzulehnen. Viktor versucht, Míra davon zu überzeugen, sich nicht mit Žofka zu treffen, während Josef es nicht gern sieht, dass Žofka sich von seinem Einfluss löst. Als Míra und Žofka beschließen, gemeinsam aus dem Dorf wegzulaufen, scheint dies die beste Lösung für ihre Situation zu sein.
Die Geschichte um Žofka und Míra kreist um die Frage, ob eine Versöhnung zwischen unterschiedlichen Lebenskonzepten und Weltanschauungen möglich ist und ob der Riss, der die Gesellschaft spaltet, wieder geschlossen werden kann.
Besetzung
- Viktor - Marek Daniel
- Josef - Martin Pechlát
- Eva - Magdaléna Borová
- Míra - Tomáš Sean Pšenicka
- Žofka - Dorota Šlajerová
- Viktors Vater - Bolek Polívka
- Alena - Gabriela Mícová
- Miluška - Judit Bárdos
Stab
- Regie - Bohdan Sláma