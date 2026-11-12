Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Todeszug nach Yuma
Dan Evans (Christian Bale) hält schussbereit ein Gewehr im Anschlag und schaut konzentriert und angespannt. An seiner rechten Seite, einige Schritte zurück, steht Tucker (Kevin Durand) mit ausgestrecktem rechten Arm und zielt mit seinem Revolver. Im Hintergrund seitlich links hinter den beiden kommt Byron McElroy (Peter Fonda) angelaufen, er hält ein Gewehr mit sehr kurzem Lauf in Händen.

Film

Todeszug nach Yuma

Die Ranch von Dan Evans wirft für Dan und seine Familie kaum Geld ab. Dann erhält er die Chance, 200 Dollar bei einer Häftlings-Eskorte zu verdienen. Doch der Job ist lebensgefährlich.

Produktionsland und -jahr:
USA 2007
Datum:
Sendetermin
30.12.2026
00:00 - 01:55 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Der Bürgerkriegsinvalide Dan Evans hält sich und seine Familie mehr schlecht als recht auf einer öden Ranch in Arizona über Wasser. Mit seinen beiden Söhnen wird er Zeuge eines brutalen Postkutschenüberfalls des berüchtigten Outlaws Ben Wade und dessen Bande. Der hartgesottene Kopfgeldjäger Byron McElroy ist der einzige Überlebende, den Evans mit einem Bauchschuss zum Arzt in Bisbee bringt.

Auch Wade ist dort und kann in einer unvorsichtigen Minute gefasst werden. Sofort muss eine Eskorte zur Bahnstation in Contention aufgestellt werden. Von dort fährt der Zug zum Staatsgefängnis nach Yuma wöchentlich um Punkt 3.10 Uhr ab.

Um zu beweisen, dass er kein Versager ist, lässt sich Dan auf einen gefährlichen Deal ein: Für 200 Dollar soll er gemeinsam mit einer Handvoll Männer den Gangster zur Bahnstation bringen. Doch Wades fanatische Komplizen lassen nichts unversucht, um ihren Anführer zu befreien.

In dem hervorragend besetzten Western-Abenteuer von Regisseur James Mangold liefern sich die Stars Russell Crowe und Christian Bale ein packend inszeniertes Action- und Psychoduell. In weiteren Rollen sind Ben Foster, Peter Fonda und Gretchen Mol zu sehen. Der Spätwestern von 2007 ist die Neuverfilmung des Westernklassikers "Zähl bis drei und bete" ("3:10 to Yuma") aus dem Jahr 1957 nach der literarischen Vorlage von Elmore Leonard.

Darsteller

  • Dan Evans - Christian Bale
  • Ben Wade - Russell Crowe
  • Charlie Prince - Ben Foster
  • Byron McElroy - Peter Fonda
  • Crawley - Chris Browning

Stab

  • Regie - James Mangold

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.