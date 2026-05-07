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"Tod auf dem Gipfel": Halbnahe: Andréas (Laurent Gerra) steht mit Stift und aufgeschlagenem Notizbuch in einer verschneiten Landschaft und blickt konzentriert nach oben. Hinter Andréas läuft Constance (Clémentine Poidatz) in einer Warnweste auf ihn zu. Im Hintergrund steht ein weißer Jeep am Waldrand geparkt.

Film

Tod auf dem Gipfel

Der Schweizer Ermittler Andréas Meyer und seine französische Kollegin Constance Vivier jagen eine in den Alpen abgetauchte Bande von Juwelendieben. Statt Diamanten folgt ein Leichenfund.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2023
Datum:
Sendetermin
21.06.2026
23:25 - 00:50 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Um sich in den Bergen zurechtzufinden, nehmen Andréas und Constance die Hilfe eines ortskundigen Ex-Biathleten in Anspruch, der ihnen jedoch bald den Kopf verdreht. Ein Tabubruch ändert alles. – Der neue Fall des Ermittlerduos aus "Schwarz wie Schnee".

Der Fund eines demolierten Fluchtfahrzeugs aus einem Juwelenraub führt den verwitweten Schweizer Ermittler Andréas Meyer erneut für einen grenzübergreifenden Fall mit seiner jungen französischen Kollegin Constance Vivier zusammen.

Mit der Hilfe des ortskundigen Ex-Biathlon-Stars Daniele Pietro können Constance und Andréas die Fluchtroute der abgetauchten Diamantendiebe am Gebirgspass Col des Tarterêts ermitteln, wo sie auf die Leiche einer der Kriminellen stoßen.

Bei einer Begegnung mit den zwei verbliebenen Dieben entkommt der vorbestrafte Schwerverbrecher Karabetian. Das Verhör des festgenommenen Stéphane Morel offenbart, dass den Räubern bei ihrer Flucht durch die Alpen ihre Beute abhandengekommen ist.

Als Andréas' Tochter Violette und die mit ihr befreundete Tochter von Daniele, Skadi, bei einem Kletterausflug in die Fänge von Karabetian geraten, erschießt der nachgeeilte Daniele den Kriminellen ohne Zögern.

Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass eine vierte Person die gestohlenen Diamanten an sich genommen haben muss. Andréas verdächtigt bald auch Daniele und stößt damit Constance vor den Kopf, denn sie und der bekannte Biathlet sind sich zwischenzeitlich nähergekommen.

Wie schon der Vorgängerfilm "Schwarz wie Schnee" bietet auch "Tod auf dem Gipfel" spannende Krimiunterhaltung im Landschaftspanorama der Alpen im französisch-schweizerischen Grenzgebiet.

Auch im zweiten Film der "Schneekrimi"-Reihe wird es für die Ermittler Andréas Meyer und Constance Vivier in ihrem Kriminalfall persönlich.

Die Fans des französisch-schweizerischen Gespanns können sich freuen: Der Regisseur Éric Valette und seine Stars Laurent Gerra und Clémentine Poidatz haben bereits einen dritten Film abgedreht.

Darsteller

  • Constance Vivier - Clémentine Poidatz
  • Andréas Meyer - Laurent Gerra
  • Daniele Pietro - Pierre Kiwitt
  • Violette Meyer - Margaux Ribagnac-Vin
  • Skadi Pietro - Zoé Héran
  • Thomas Knott - Nicolas De Broglie
  • Karim Beddiar - Mohammed Ketfi
  • Karabetian - Elliot Jenicot

Stab

  • Regie - Éric Valette

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