Der Fund eines demolierten Fluchtfahrzeugs aus einem Juwelenraub führt den verwitweten Schweizer Ermittler Andréas Meyer erneut für einen grenzübergreifenden Fall mit seiner jungen französischen Kollegin Constance Vivier zusammen.



Mit der Hilfe des ortskundigen Ex-Biathlon-Stars Daniele Pietro können Constance und Andréas die Fluchtroute der abgetauchten Diamantendiebe am Gebirgspass Col des Tarterêts ermitteln, wo sie auf die Leiche einer der Kriminellen stoßen.



Bei einer Begegnung mit den zwei verbliebenen Dieben entkommt der vorbestrafte Schwerverbrecher Karabetian. Das Verhör des festgenommenen Stéphane Morel offenbart, dass den Räubern bei ihrer Flucht durch die Alpen ihre Beute abhandengekommen ist.



Als Andréas' Tochter Violette und die mit ihr befreundete Tochter von Daniele, Skadi, bei einem Kletterausflug in die Fänge von Karabetian geraten, erschießt der nachgeeilte Daniele den Kriminellen ohne Zögern.



Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass eine vierte Person die gestohlenen Diamanten an sich genommen haben muss. Andréas verdächtigt bald auch Daniele und stößt damit Constance vor den Kopf, denn sie und der bekannte Biathlet sind sich zwischenzeitlich nähergekommen.



Wie schon der Vorgängerfilm "Schwarz wie Schnee" bietet auch "Tod auf dem Gipfel" spannende Krimiunterhaltung im Landschaftspanorama der Alpen im französisch-schweizerischen Grenzgebiet.



Auch im zweiten Film der "Schneekrimi"-Reihe wird es für die Ermittler Andréas Meyer und Constance Vivier in ihrem Kriminalfall persönlich.



Die Fans des französisch-schweizerischen Gespanns können sich freuen: Der Regisseur Éric Valette und seine Stars Laurent Gerra und Clémentine Poidatz haben bereits einen dritten Film abgedreht.