In West und Ost verfolgten die Menschen gebannt jeden Schritt einer politischen, diplomatischen und militärischen Konfrontation, die fast in einen apokalyptischen nuklearen Schlagabtausch von unvorstellbarem Ausmaß zwischen den beiden Weltmächten gemündet wäre.



US-Präsident John F. Kennedy und sein Bruder Robert F. Kennedy stehen im Mittelpunkt des rasend eskalierenden Konflikts, den die Raketenbewaffnung Kubas durch die UdSSR auslöst. Gemeinsam mit dem Präsidentenberater Kenneth P. O'Donnell und hochrangigen Militärs suchen die Politiker nach friedlichen Lösungen, ohne dabei Schwäche zu zeigen und das Gesicht zu verlieren.



Hitzige Diskussionen im Weißen Haus, Konfrontationen zwischen amerikanischen und russischen Kriegsschiffen im Atlantik und amerikanische Spionageflugzeuge über Kuba heizen die Situation auf. Schließlich liegt es in den Händen der beiden Kennedys, eine Entscheidung zu fällen, die die Zukunft der Zivilisation besiegelt.



"Thirteen Days" ist ein intelligenter Politthriller und die bewegende Geschichte von Männern, die sich in den verzweifelten Stunden der jüngeren Historie ein Herz nahmen und mit einer couragierten Mischung aus Entscheidungswillen und Diplomatie das Schlimmste abwenden konnten.