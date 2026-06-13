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Thirteen Days: Robert Kennedy (Steven Culp, links), US-Präsident John F. Kennedy (Bruce Greenwood, rechts) und Präsidentenberater Kenneth ODonnell (Kevin Costner, Mitte) stehen in dunklen Anzügen nebeneinander und blicken ernst in die Kamera.

Film

Thirteen Days

13 Tage lang hielt die Welt im Oktober 1962 den Atem an. 13 Tage, in denen das Undenkbare, der Dritte Weltkrieg, der Untergang der Menschheit, zum Greifen nah schien.

Produktionsland und -jahr:
USA 2000
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
20:15 - 22:25 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

In West und Ost verfolgten die Menschen gebannt jeden Schritt einer politischen, diplomatischen und militärischen Konfrontation, die fast in einen apokalyptischen nuklearen Schlagabtausch von unvorstellbarem Ausmaß zwischen den beiden Weltmächten gemündet wäre.

US-Präsident John F. Kennedy und sein Bruder Robert F. Kennedy stehen im Mittelpunkt des rasend eskalierenden Konflikts, den die Raketenbewaffnung Kubas durch die UdSSR auslöst. Gemeinsam mit dem Präsidentenberater Kenneth P. O'Donnell und hochrangigen Militärs suchen die Politiker nach friedlichen Lösungen, ohne dabei Schwäche zu zeigen und das Gesicht zu verlieren.

Hitzige Diskussionen im Weißen Haus, Konfrontationen zwischen amerikanischen und russischen Kriegsschiffen im Atlantik und amerikanische Spionageflugzeuge über Kuba heizen die Situation auf. Schließlich liegt es in den Händen der beiden Kennedys, eine Entscheidung zu fällen, die die Zukunft der Zivilisation besiegelt.

"Thirteen Days" ist ein intelligenter Politthriller und die bewegende Geschichte von Männern, die sich in den verzweifelten Stunden der jüngeren Historie ein Herz nahmen und mit einer couragierten Mischung aus Entscheidungswillen und Diplomatie das Schlimmste abwenden konnten.

Darsteller

  • Kenneth P. O'Donnell - Kevin Costner
  • John F. Kennedy - Bruce Greenwood
  • Robert F. Kennedy - Steven Culp
  • Helen O'Donnell - Lucinda Jenney
  • Adlai Stevenson - Michael Fairman
  • Dean Rusk - Henry Strozier

Stab

  • Regie - Roger Donaldson

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