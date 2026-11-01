Film
The Whale
Der stark adipöse Literaturdozent Charlie lebt völlig zurückgezogen. Als seine Herzschwäche lebensbedrohlich wird, hat er nur noch einen Wunsch: seine Tochter Ellie wiederzusehen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.11.2026
- 00:00 - 01:50 Uhr
Seit dem Tod seines Partners lässt Charlie sich gehen und verlässt kaum seine Wohnung. Trotz eindringlicher Warnungen seiner Freundin und Pflegerin Liz lehnt er eine Behandlung ab. Stattdessen versucht er, den Kontakt zu seiner 16-jährigen Tochter neu aufzubauen.
Charlie verschanzt sich in seiner abgedunkelten Wohnung, gibt Onlineseminare ohne Bild und vermeidet sogar die Begegnung mit dem Pizzaboten. Charlie schämt sich für sein Gewicht von 270 Kilo und seinen Körper. Obwohl seine einzige Freundin und Krankenpflegerin Liz ihm dringend rät, sich wegen seiner fortschreitenden Herzschwäche im Krankenhaus behandeln zu lassen, geht Charlie sehenden Auges dem Tod entgegen. Einen Wunsch hat er noch: Er möchte seine 16-jährige Tochter Ellie wiedersehen und zumindest ein wenig kennenlernen – trotz eines Kontaktverbots.
Charakterdarsteller Brendan Fraser feierte 2022 mit "The Whale" den größten Erfolg seiner bisherigen Schauspielerkarriere: Für die ebenso berührende wie schonungslose Darstellung eines ungewöhnlichen Feingeistes erhielt er 2023 den Oscar als Bester Hauptdarsteller und bei der Verleihung stehende Ovationen. Auch für die Maske, die ihn in einen 270 Kilogramm schweren Kummeresser verwandelte, gab es den hochverdienten Academy Award. Regisseur Darren Aronofsky zeigt wie in "Black Swan" oder "The Wrestler" sein Talent, dem Publikum Figuren zu präsentieren, die nahe- und nachgehen. Das Drehbuch für das im ungewöhnlichen 4:3-Format gedrehte Kammerspiel schrieb Samuel D. Hunter nach seinem gleichnamigen Theaterstück, das auch autobiografische Erfahrungen verarbeitet.
Besetzung
- Charlie - Brendan Fraser
- Ellie Sarsfield - Sadie Sink
- Liz - Hong Chau
- Mary - Samantha Morton
- Thomas - Ty Simpkins
- Pizzabote Dan - Sathya Sridharan
- junge Ellie - Jacey Sink
Stab
- Regie - Darren Aronofsky
- Charlie - Brendan Fraser
- Ellie Sarsfield - Sadie Sink
- Liz - Hong Chau
- Mary - Samantha Morton
- Thomas - Ty Simpkins
- Pizzabote Dan - Sathya Sridharan
- junge Ellie - Jacey Sink
- Regie - Darren Aronofsky