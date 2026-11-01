Charakterdarsteller Brendan Fraser feierte 2022 mit "The Whale" den größten Erfolg seiner bisherigen Schauspielerkarriere: Für die ebenso berührende wie schonungslose Darstellung eines ungewöhnlichen Feingeistes erhielt er 2023 den Oscar als Bester Hauptdarsteller und bei der Verleihung stehende Ovationen. Auch für die Maske, die ihn in einen 270 Kilogramm schweren Kummeresser verwandelte, gab es den hochverdienten Academy Award. Regisseur Darren Aronofsky zeigt wie in "Black Swan" oder "The Wrestler" sein Talent, dem Publikum Figuren zu präsentieren, die nahe- und nachgehen. Das Drehbuch für das im ungewöhnlichen 4:3-Format gedrehte Kammerspiel schrieb Samuel D. Hunter nach seinem gleichnamigen Theaterstück, das auch autobiografische Erfahrungen verarbeitet.