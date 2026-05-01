The Straight Story - Eine wahre Geschichte

Die alte Rastlosigkeit wird geweckt, als Alvin erfährt, dass sein Bruder im 500 Kilometer entfernten Mount Zion in Wisconsin einen Schlaganfall erlitten hat. Seit einem Streit vor zehn Jahren haben die beiden kein Wort mehr miteinander gesprochen. Alvin will die Sache bereinigen und begibt sich nach einem Fehlstart auf seinem Rasenmäher der Marke John Deere, Baujahr 1966, auf die Reise durchs amerikanische Heartland.



Er tuckert den Lost Highway entlang, vorbei an Mais- und Kornfeldern, Ortschaften und Fabriken. Eines Abends gesellt sich eine Ausreißerin an Alvins Lagerfeuer, und er erzählt von seiner Familie, so wie er später vom Älterwerden und von seinen Kriegserlebnissen berichten wird. Eine Autofahrerin überfährt vor seinen Augen auf offener Strecke ein Reh - und gesteht aufgelöst, dass ihr das seit Wochen täglich passiert. Alvin gerät in leichte Panik, als bei einer Abfahrt die Bremsen versagen und der Rasenmäher auf Tempo 50 beschleunigt. Die nötige Reparatur gelingt, und nun stehen ihm noch die Überquerung des Mississippi und zwei weitere aufregende Begegnungen bevor, bis er seinem Bruder gegenübersteht.



David Lynchs Road Movie war die Sensation der Kinosaison 1999, gerade weil man vom Meister des raffinierten und verschlüsselten Horrors eine so gradlinig (straight) und schnörkellos erzählte Geschichte nicht erwarten konnte. Sensationell ist auch der Hauptdarsteller von "The Straight Story" - der damals 79-jährige Richard Farnsworth, Stuntman seit 1937 und Charakterdarsteller seit den späten 1970er-Jahren. Er wurde nicht nur für den Oscar nominiert, sondern auch für den Golden Globe, hinzukamen unter anderem der "Independent Spirit Award" und der Preis der New Yorker Kritiker.



David Lynch wurde 1946 in der Kleinstadt Missoula im US-Bundesstaat Montana geboren. Später studierte er in Boston und Philadelphia Malerei. Auch damals schon malte er surrealistische Bilder. Das Markenzeichen seiner Filme waren später auch surrealistische Bilder und mysteriöse Geschichten, unterlegt mit einem bedrohlichen Sound. Zwischen 1977 und 2006 drehte er zehn Spielfilme und die Kultserie "Twin Peaks" über Sex, Drogen und Gewalt. Seinen Durchbruch hatte er mit "Eraserhead". Legendär sind seine Filme "Blue Velvet", "Wild at Heart", "Lost Highway" und "Mulholland Drive".