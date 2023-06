The Replacement Killers - Die Ersatzkiller

Der Sohn des chinesischen Triadenbosses Mr. Wei wird von dem Polizisten Zedkov getötet. Nun wird John Lee auf den Sohn des Detectives angesetzt. Doch Lee schießt nicht. Deshalb droht Mr. Wei, nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie etwas anzutun. Lee braucht auf dem schnellsten Weg gefälschte Papiere, die er sich bei der Passfälscherin Meg besorgen will, um seine Familie in Shanghai zu beschützen.



Mittlerweile haben Mr. Wei und sein Bodyguard ein ganzes Heer von "Ersatzkillern" auf Lee und den Polizistensohn angesetzt. Lee kann gemeinsam mit Meg Zedkovs Sohn vor einem Anschlag retten, und beide wachsen zu einem schlagkräftigen Team zusammen. Ihre geballte Kraft ist auch notwendig, denn Mr. Weis Killer sind ihnen auf den Fersen.



Gemeinsam mit Kameramann Peter Lyons Collister gelingt Regisseur Antoine Fuqua in seinem Debütwerk eine "Hochglanzversion eines Hongkong-Actionfilms" (Roger Ebert), die mit Chow Yun-Fat einen fulminanten Helden gefunden hat. Aber Mira Sorvino steht ihrem Filmpartner in nichts nach und hat neben ihrer Attraktivität eine eigenständige Persönlichkeit und viele Tricks und Finten zu bieten.



Den Zuschauer erwartet Action pur und ein Arrangement der Kampfeinlagen, das an John Woo erinnert. In seinem ersten Hollywoodfilm macht Til Schweiger seinem Namen alle Ehre: Er spricht kein einziges Wort.