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Eine Frau mit nassen Haaren und einem Lederjacke hält eine Pistole und schaut entschlossen. Der Hintergrund ist dunkel.

Film

The Replacement Killers - Die Ersatzkiller

John Lee ist der beste Killer der chinesischen Mafia. Doch als er seinen letzten Auftrag, einen kleinen Jungen zu töten, nicht ausführt, muss der Profi selbst um sein Leben fürchten.

Produktionsland und -jahr:
USA 1998
Datum:
FSK
FSK 18
von 23 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Der Sohn des chinesischen Triadenbosses Mr. Wei wird von dem Polizisten Zedkov getötet. Nun wird John Lee auf den Sohn des Detectives angesetzt. Doch Lee schießt nicht. Deshalb droht Mr. Wei, nicht nur ihm, sondern auch seiner Familie etwas anzutun. Lee braucht auf dem schnellsten Weg gefälschte Papiere, die er sich bei der Passfälscherin Meg besorgen will, um seine Familie in Shanghai zu beschützen.

Mittlerweile haben Mr. Wei und sein Bodyguard ein ganzes Heer von "Ersatzkillern" auf Lee und den Polizistensohn angesetzt. Lee kann gemeinsam mit Meg Zedkovs Sohn vor einem Anschlag retten, und beide wachsen zu einem schlagkräftigen Team zusammen. Ihre geballte Kraft ist auch notwendig, denn Mr. Weis Killer sind ihnen auf den Fersen.

Gemeinsam mit Kameramann Peter Lyons Collister gelingt Regisseur Antoine Fuqua in seinem Debütwerk eine "Hochglanzversion eines Hongkong-Actionfilms" (Roger Ebert), die mit Chow Yun-Fat einen fulminanten Helden gefunden hat. Aber Mira Sorvino steht ihrem Filmpartner in nichts nach und hat neben ihrer Attraktivität eine eigenständige Persönlichkeit und viele Tricks und Finten zu bieten.

Den Zuschauer erwartet Action pur und ein Arrangement der Kampfeinlagen, das an John Woo erinnert. In seinem ersten Hollywoodfilm macht Til Schweiger seinem Namen alle Ehre: Er spricht kein einziges Wort.

Darsteller

  • John Lee - Chow Yun-Fat
  • Meg Coburn - Mira Sorvino
  • Stan "Zeedo" Zedkov - Michael Rooker
  • Terence Wei - Kenneth Tsang
  • Michael Kogan - Jürgen Prochnow
  • Ryker - Til Schweiger
  • Collins - Danny Trejo
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Antoine Fuqua

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