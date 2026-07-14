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"The Quiet Girl": Bei den Pflegeeltern erfährt die junge Cáit (Catherine Clinch) zum ersten Mal unbeschwertes Kindsein.

Film

The Quiet Girl

Am Ende des Frühjahrs 1981 wird die neunjährige Cáit zu Verwandten aufs irische Land geschickt – in ein Haus, in dem Stille, Fürsorge und ein verborgenes Geheimnis eng beieinanderliegen.

Produktionsland und -jahr:
Irland 2022
Datum:
Sendetermin
04.08.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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Spielfilm

Bei den Kinsellas erfährt das zurückhaltende Mädchen erstmals Nähe und Zuwendung. Zu dem zunächst distanzierten Hausherrn entwickelt sich langsam Vertrauen. Während Cáit aufblüht, liegt über allem eine leise Trauer – und ein Geheimnis, dem sie sich annähert.

"The Quiet Girl" ist eine leise, eindringliche Geschichte über Einsamkeit und Geborgenheit. Der oscarnominierte Film erzählt in eindrucksvollen Bildern von Menschen, die versuchen, Schmerz zu überwinden – und von Menschlichkeit jenseits von Worten.

Darsteller

  • Cáit - Catherine Clinch
  • Eibhlín - Carrie Crowley
  • Kobieta - Carolyn Bracken
  • Seán Kinsella - Andrew Bennett
  • Úna - Joan Sheehy
  • Athair Cháit - Michael Patric
  • Mam - Kate Nic Chonaonaigh
  • Brid - Marion O'Dwyer

Stab

  • Regie - Colm Bairéad

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