The Misfits - Die Meisterdiebe

Gentleman-Gauner Richard Pace ist an der Bar eines Luxushotels gerade damit beschäftigt, einem reichen Deutschen die teure Uhr vom Handgelenk zu stehlen, als er unerwarteten Besuch erhält: Tochter Hope muss nicht nur feststellen, dass ihr ungeliebter Erzeuger nach wie vor auf kriminellen Pfaden wandelt. Er hält auch gar nichts davon, seiner Tochter und ihren Verbündeten einmal zur Abwechslung bei einem "ehrenwerten" Raub zu helfen.



Doch der Prinz, einer der Misfits rund um Mastermind Hope, findet einen Kniff, um den begabten Dieb nach Abu Dhabi zu locken. Dort erfährt Richard, dass er den Meisterdieben dabei helfen soll, einen Goldschatz aus einem Hochsicherheitstresor zu stehlen. Das Gold dient einer muslimischen Terrororganisation dazu, Anschläge weltweit zu finanzieren.



Kleiner Haken an der Geschichte: Der Tresor befindet sich in einem bestens geschützten Gefängnis eines Nachbarlands, das unter der Verwaltung des skrupellosen Briten Schultz steht. Und dieser hat mit dem Gentleman-Gauner noch eine persönliche Rechnung offen. Denn Richard ist einer der wenigen, die je aus einem Gefängnis von Schultz entfliehen konnte. Eine Schmach, die es auszuwetzen gilt.



Schließlich gelingt es Hope doch, den schuldbewussten Vater zum Mitmachen zu überzeugen, zumal er auch ein persönliches Auge auf den Schatz geworfen hat. Gemeinsam mit dem pfiffigen Trickbetrüger Ringo, der schlagkräftigen Violet, dem Hacker-Genie Wick und dem mit allen Wassern gewaschenen Prinzen entwickelt er einen Plan. Doch vor Ort stoßen die Misfits auf ungeahnte Hürden. Und dann verfolgt Richard auch noch ganz eigene Ziele.



Einmal mehr verkörpert Ex-James Bond Pierce Brosnan den eleganten Gentleman-Ganoven, den er schon in dem Heist-Klassiker "Thomas Crown ist nicht zu fassen" perfekt verkörperte. Eine Rolle, die der erfolgreiche Ire inzwischen wie eine zweite Haut trägt.



Als seine Tochter Hope ist die Britin Hermione Corfield an Bord. Den Gegenspieler gibt mit großer Lust an der Rolle des Bösewichtes Charakterdarsteller Tim Roth. Regisseur Renny Harlin ("Cliffhanger", "Tödliche Weihnachten") wird seinem Ruf als solider Action-Handwerker hier mehr als gerecht und inszeniert das Hochglanz-Heist-Abenteuer vor edler Kulisse mit rasanten Verfolgungsjagden und coolen Robin-Hood-Helden.