The Marksman - Der Scharfschütze

Jim Hanson betreibt eine Farm im Grenzgebiet der USA zu Mexiko. Eine Frist von 90 Tagen hat ihm die Bank eingeräumt, um seine Schulden zu tilgen, danach droht die Zwangsversteigerung. Die Krebserkrankung seiner verstorbenen Frau hat den Farmer und Kriegsveteranen an den Rand des Existenzminiums getrieben. Seine Versuche, zusätzliche Arbeit zu finden, scheitern. Auch der Verkauf seiner Rinder kann Jim nicht vor der Zwangsvollstreckung retten.



Regelmäßig patrouilliert Jim im Grenzgebiet, dort, wo zahllose Immigranten aus ganz Südamerika versuchen, den Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko zu passieren, um ins gelobte Land zu gelangen. Wenn Jim einen Verletzten oder Verdurstenden entdeckt, leistet er Erste Hilfe, ruft dann die Border Patrol, die Grenzpolizei – in der seine Stieftochter Sarah arbeitet.



An einem Montag findet Jim im Wüstenstaub die verletzte Rosa und ihren Sohn Miguel. Mutter und Sohn sind vor den Mördern des Vásquez-Kartells auf der Flucht, denen Miguels Onkel Geld gestohlen hatte – Geld, das sich zu Teilen in Rosas Tasche befindet. Jim verteidigt Rosa und Miguel mit der Waffe. Dabei erschießt er den Bruder des Kartellbosses Mauricio, der nun auch eine persönliche Rechnung mit Jim offen hat.



Rosa wurde im Kugelhagel tödlich getroffen. Sterbend vertraut sie Miguel Jim an. Sie gibt ihm eine Adresse in Chicago, Illinois. Dort leben Verwandte der Familie, und Jim soll Miguel dorthin bringen. Jim ist unentschlossen, will den Jungen der Grenzpolizei übergeben. Doch als Mauricio und seine Männer in den USA auftauchen, ändert Jim seine Meinung.



Er packt auf der Farm nur wenige Sachen ein und lädt seinen treuen Hund Jackson und Miguel in seinen Pick-up-Truck. Die drei beginnen ihre gefährliche Reise durch den Westen der USA, über Texas und Oklahoma, auf der berühmten Route 66 Richtung Chicago. Doch Mauricios Team arbeitet mit modernster Technik und Bestechung. Sie bleiben dem ungewöhnlichen Duo, bestehend aus einem Mann und einem Jungen, die sich kaum kennen und trotzdem eine Schicksalsgemeinschaft sind, eng auf den Fersen.



29 Tage lang wurde in New Mexico und Ohio gedreht. Miguel-Darsteller Jacob Perez wurde von Liam Neeson mit ausgesucht, und er war besonders beeindruckt, dass sein erfahrener Kollege schon in "Star Wars" mitgewirkt hatte.



Liam Neeson besetzt in dem modernen Western-Roadmovie erneut einen Action-Part, verkörpert überzeugend aber auch die Gebrochenheit eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat und aus Überzeugung eine letzte Reise antritt. Er entschied sich innerhalb von vier Tagen, die Rolle des Jim Hanson anzunehmen, so Regisseur und Drehbuch-Co-Autor Lorenz: "In New York sagte mir Liam, dass der Migrationsaspekt der Geschichte ein entscheidender Punkt für seine Zusage war."



Co-Star Juan Pablo Raba als Mauricio wurde durch die Serie "Narcs" bekannt.



Der Clint-Eastwood-Film, den sich Jim und Miguel im Motel in Vasquez, Texas, ansehen, ist "Hang 'Em High" ("Hängt ihn höher") aus dem Jahr 1968. Das ist kein Zufall: Regisseur Robert Lorenz war als Produzent eng mit zahlreichen Filmen verbunden, in denen Eastwood Regie führte, ehe er selbst auf den Regiestuhl wechselte.