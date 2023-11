The Homesman

Nebraska, Mitte des 19. Jahrhunderts: Mary Bee Cuddy lebt gottesfürchtig und allein in einer kleinen Grenzstadt in den endlosen Weiten des Wilden Westens. Der Kampf gegen die unerbittliche Natur und die Einsamkeit ist für die Frauen der Pioniere hart. Als die drei Farmersfrauen Arabella, Theoline und Gro aus unterschiedlichen Gründen den Verstand verlieren, beauftragt die ärmliche Gemeinde Mary, die drei Frauen zurück in die Zivilisation im Osten zu begleiten, wo sich eine Methodistengemeinde um sie kümmern kann.



Gleich zu Beginn ihrer Reise trifft sie auf den Gesetzlosen Briggs, dem sie das Leben rettet und gegen Geld das Versprechen abnimmt, sie den kompletten Weg zu begleiten und zu beschützen. Auf dem entbehrungsreichen Treck gen Osten trotzen sie Stürmen und lebensgefährlichen Begegnungen mit Siedlern und Indianern und beginnen langsam, sich einander anzunähern. Obwohl Briggs Mary davon überzeugen will, dass er ein bindungsloser, schlechter Mensch ist, sprechen seine Taten eine andere Sprache. Als Mary ihm schließlich die Ehe anbietet, muss er eine folgenschwere Entscheidung treffen.



Tommy Lee Jones gelang es, für seinen ungewöhnlichen Spätwestern ein einmaliges Darsteller-Ensemble zu versammeln: Neben ihm selbst in der Hauptrolle des verschlossenen Gesetzlosen Briggs brilliert Hilary Swank ("Million Dollar Baby") als vom Leben gezeichnete Pionierfrau. In den weiteren Rollen spielen unter anderem Grace Gummer ("Frances Ha"), Miranda Otto ("Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs"), John Lithgow ("Bomb Shell"), James Spader ("Lincoln") und nicht zuletzt Meryl Streep.



Der oscarnominierte Kameramann Rodrigo Prieto ("Brokeback Mountain") fand für die realistisch-raue Geschichte starke Cinemascope-Bilder.



Geprägt von der Tradition moderner Western erschuf Jones mit seiner zweiten Kino-Regie nach "Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada" (ausgezeichnet für den Besten Darsteller sowie das Beste Drehbuch auf dem Cannes Filmfestival 2005) erneut ein intensives Kinoerlebnis. Tommy Lee Jones und seine Koautoren Kieran Fitzgerald und Wesley A. Oliver adaptierten für ihr Drehbuch Glendon Swarthouts 1988 veröffentlichten Roman "The Homesman – Es führt ein Weg zurück"). Swarthouts Bücher bildeten schon mehrfach die Grundlage für außergewöhnliche Kinofilme, darunter für Don Siegels mit John Wayne besetzten Spätwestern "Der letzte Scharfschütze" von 1976.