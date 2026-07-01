Film
The Convert – Krieg der Maori
Aotearoa im Jahr 1830: Laienprediger Thomas Munro wird in die britische Siedlerstadt Epworth entsandt, um das Seelenheil der Einwohner zu sichern. - Abenteuerfilm von Lee Tamahori.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien , Australien , Neuseeland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 31.07.2026
- 22:25 - 00:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Als Munro zwischen die Fronten zweier verfeindeter Māori-Stämme gerät, wird sein Glaube auf die Probe gestellt. Schon bald befindet er sich mitten in einem blutigen Krieg.
Der historische Abenteuerfilm von "Bond"-Regisseur Lee Tamahori schwelgt in eindrucksvollen Naturpanoramen und ermöglicht seltene Einblicke in die Maori-Kultur während der Kolonialzeit.
Besetzung
- Thomas Munro - Guy Pearce
- Rangimai - Tioreore Ngatai-Melbourne
- Maianui - Antonio Te Maioha
- Charlotte - Jacqueline McKenzie
- Akatarewa - Lawrence Makoare
- Kedgley - Dean O'Gorman
- Castor Samuels - Jared Turner
- Padgett - Will Wallace
- Jane Beauchamp - Renee Lyons
Stab
- Regie - Lee Tamahori