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Ein Maori mit Streitaxt stürmt mit weit aufgerissenen Augen und wütendem Gesichtsausdruck auf die Betrachter zu.

Film

The Convert – Krieg der Maori

Aotearoa im Jahr 1830: Laienprediger Thomas Munro wird in die britische Siedlerstadt Epworth entsandt, um das Seelenheil der Einwohner zu sichern. - Abenteuerfilm von Lee Tamahori.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien , Australien , Neuseeland 2023
Datum:
Sendetermin
31.07.2026
22:25 - 00:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Spielfilm
Ein Maori mit Streitaxt stürmt mit weit aufgerissenen Augen und wütendem Gesichtsausdruck auf die Betrachter zu.
Zwei verfeindete Māori-Stämme befinden sich mitten in einem blutigen Krieg.
Quelle: capelight pictures

Als Munro zwischen die Fronten zweier verfeindeter Māori-Stämme gerät, wird sein Glaube auf die Probe gestellt. Schon bald befindet er sich mitten in einem blutigen Krieg.
Der historische Abenteuerfilm von "Bond"-Regisseur Lee Tamahori schwelgt in eindrucksvollen Naturpanoramen und ermöglicht seltene Einblicke in die Maori-Kultur während der Kolonialzeit.

Besetzung

  • Thomas Munro - Guy Pearce
  • Rangimai - Tioreore Ngatai-Melbourne
  • Maianui - Antonio Te Maioha
  • Charlotte - Jacqueline McKenzie
  • Akatarewa - Lawrence Makoare
  • Kedgley - Dean O'Gorman
  • Castor Samuels - Jared Turner
  • Padgett - Will Wallace
  • Jane Beauchamp - Renee Lyons

Stab

  • Regie - Lee Tamahori

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