William Tell (Oscar Isaac) sitzt in einem grauen Anzug und Krawatte an einem Pokertisch. Vor ihm liegen zwei Stapel Chips und er schaut konzentriert nach vorn. Um ihn herum sind verschwommen weitere Spieler zu sehen.

The Card Counter

Wegen schlimmer Taten im Gefangenenlager Abu Ghraib saß der tief traumatisierte frühere Soldat William Tell zehn Jahre im Gefängnis. Nun zieht er als Glücksspieler durch die USA.

Produktionsland und -jahr:
USA 2021
Datum:
Sendetermin
07.11.2025
22:25 - 00:15 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

Als er Cirk trifft, dessen Vater an den Irak-Erlebnissen zerbrach, versucht er, den jungen Mann von seiner Rache an dem skrupellosen, unbestraften Ausbilder der Soldaten abzubringen.

Packender Rache- und Sühne-Thriller von Paul Schrader mit Oscar Isaac.

Darsteller

  • William Tell - Oscar Isaac
  • Major John Gordo - Willem Dafoe
  • La Linda - Tiffany Haddish
  • Cirk - Tye Sheridan

Stab

  • Regie - Paul Schrader

