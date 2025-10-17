Film
The Card Counter
Wegen schlimmer Taten im Gefangenenlager Abu Ghraib saß der tief traumatisierte frühere Soldat William Tell zehn Jahre im Gefängnis. Nun zieht er als Glücksspieler durch die USA.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2025
- 22:25 - 00:15 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Als er Cirk trifft, dessen Vater an den Irak-Erlebnissen zerbrach, versucht er, den jungen Mann von seiner Rache an dem skrupellosen, unbestraften Ausbilder der Soldaten abzubringen.
Packender Rache- und Sühne-Thriller von Paul Schrader mit Oscar Isaac.
Darsteller
- William Tell - Oscar Isaac
- Major John Gordo - Willem Dafoe
- La Linda - Tiffany Haddish
- Cirk - Tye Sheridan
Stab
- Regie - Paul Schrader