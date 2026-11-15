Film
Swiss Army Man
Gestrandet auf einer Insel, auf der es außer ihm niemanden gibt - niemanden außer der Leiche eines jungen Mannes, die an Land gespült wird.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2016
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2026
- 23:25 - 01:00 Uhr
Die Leiche trägt schon bald stark zu Hanks Gemütsaufhellung bei - allein wegen der ständig ausgestoßenen Flatulenzen, die die Leiche - inzwischen zu allerlei nützlichen Tätigkeiten miss- und gebraucht und mit dem Namen "Manny" versehen - in großer Menge produziert.
Nach dem Rückstoßprinzip bringt Manny Hank auch wieder an Land zurück, wo sie sich fortan durch die Wildnis schlagen, während Hank Mannys verloren gegangenen Erinnerungen an eine Frau namens Sarah stimulieren will.
Darsteller
- Hank - Paul Dano
- Manny - Daniel Radcliffe
- Sarah - Mary Elizabeth Winstead
- Crissie - Antonia Ribero
- Preston - Timothy Eulich
- Hanks Vater - Richard Gross
Stab
- Regie - Daniel Kwan, Daniel Scheinert