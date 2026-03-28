Film
Styx
Rike - Ärztin aus Europa, 40 Jahre alt - verkörpert eine westliche Vorstellung von Glück und Erfolg. Sie ist gebildet, selbstbewusst, zielstrebig und engagiert.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.04.2026
- 23:30 - 00:55 Uhr
Rike bestreitet in Köln als Notärztin ihren Alltag, bevor sie ihren Urlaub in Gibraltar antritt. Dort sticht sie allein mit ihrem Segelboot in See. Ziel ihrer Reise ist die Atlantikinsel Ascension Island. Doch ihr Urlaub wird abrupt beendet.
Nach einem Sturm auf hoher See findet sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft eines überladenen, havarierten Fischerboots wieder. Mehrere Dutzend Menschen drohen zu ertrinken. Rike folgt zunächst der gängigen Rettungskette und fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeantwortet bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahrscheinlich herausstellt, wird Rike gezwungen, zu handeln.
Darsteller
- Rike - Susanne Wolff
- Kingsley - Gedion Odour Wekesa
Stab
- Regie - Wolfgang Fischer