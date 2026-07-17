Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Starve Acre
ZDF Logo

Film

Starve Acre

Ein abgelegenes Bauernhaus im ländlichen England der 70er Jahre. Das Leben von Richard und Juliette gerät aus den Fugen, als ihr Sohn anfängt, sich außergewöhnlich zu verhalten.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2023
Datum:
Sendetermin
07.08.2026
22:25 - 00:05 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Daraufhin befasst sich der Archäologe Richard intensiv mit einer überlieferten Legende, die besagt, dass eine uralte Eiche mit geheimnisvollen Mächten auf ihrem Anwesen verborgen ist: Starve Acre.

Während Juliette versucht, mit Hilfe der Einheimischen Frieden zu finden, gräbt Richard sich wie besessen immer tiefer in das Erdreich. Eine unerwartete Entdeckung zieht das Paar in seinen Bann. Eine dunkle und unheimliche Macht, die unbemerkt in das Haus eingedrungen ist, bietet eine beunruhigende Möglichkeit, wieder zueinander zu finden.

Die Hauptrollen in dem Horrordrama "Starve Acre" nach dem gleichnamigen Roman von Andrew Michael Hurley spielen Matt Smith ("Doctor Who", "House of the Dragon") und Morfydd Clark ("Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht").

Darsteller

  • Juliette - Morfydd Clark
  • Richard - Matt Smith
  • Harrie - Erin Richards
  • Steven - Robert Emms
  • Gordon - Sean Gilder
  • Medhurst - Robert Goodale
  • Mrs. Forde - Melanie Kilburn
  • Dr. Monk - Roger Barclay

Stab

  • Regie - Daniel Kokotajlo

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.