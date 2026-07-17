Während Juliette versucht, mit Hilfe der Einheimischen Frieden zu finden, gräbt Richard sich wie besessen immer tiefer in das Erdreich. Eine unerwartete Entdeckung zieht das Paar in seinen Bann. Eine dunkle und unheimliche Macht, die unbemerkt in das Haus eingedrungen ist, bietet eine beunruhigende Möglichkeit, wieder zueinander zu finden.



Die Hauptrollen in dem Horrordrama "Starve Acre" nach dem gleichnamigen Roman von Andrew Michael Hurley spielen Matt Smith ("Doctor Who", "House of the Dragon") und Morfydd Clark ("Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht").