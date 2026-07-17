Film
Starve Acre
Ein abgelegenes Bauernhaus im ländlichen England der 70er Jahre. Das Leben von Richard und Juliette gerät aus den Fugen, als ihr Sohn anfängt, sich außergewöhnlich zu verhalten.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 07.08.2026
- 22:25 - 00:05 Uhr
Daraufhin befasst sich der Archäologe Richard intensiv mit einer überlieferten Legende, die besagt, dass eine uralte Eiche mit geheimnisvollen Mächten auf ihrem Anwesen verborgen ist: Starve Acre.
Während Juliette versucht, mit Hilfe der Einheimischen Frieden zu finden, gräbt Richard sich wie besessen immer tiefer in das Erdreich. Eine unerwartete Entdeckung zieht das Paar in seinen Bann. Eine dunkle und unheimliche Macht, die unbemerkt in das Haus eingedrungen ist, bietet eine beunruhigende Möglichkeit, wieder zueinander zu finden.
Die Hauptrollen in dem Horrordrama "Starve Acre" nach dem gleichnamigen Roman von Andrew Michael Hurley spielen Matt Smith ("Doctor Who", "House of the Dragon") und Morfydd Clark ("Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht").
Darsteller
- Juliette - Morfydd Clark
- Richard - Matt Smith
- Harrie - Erin Richards
- Steven - Robert Emms
- Gordon - Sean Gilder
- Medhurst - Robert Goodale
- Mrs. Forde - Melanie Kilburn
- Dr. Monk - Roger Barclay
Stab
- Regie - Daniel Kokotajlo