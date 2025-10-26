Hauptnavigation

Ein großes freistehendes Gebäude.

Film

Stadtrand

Entlang der Schienen in Halle-Trotha, da, wo Stadt und Land miteinander verschmelzen, leben die Menschen des Stadtrands. Fernab des urbanen Zentrums verbringen sie ihren Alltag.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2025
00:45 - 01:10 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Sie leben zwischen Fabriken und Ruinen, Supermärkten und wilder Natur. Während Wolfgang mit seinem Boot am Fluss gestrandet ist und dort ein neues Zuhause gefunden hat, wohnen Wilma und Eberhard Schneider schon seit ihrer Kindheit am Rand der Stadt.

Einige Häuser weiter meditiert ein Buddhist in einer umgebauten Werkshalle. Manchmal liegt der Geruch der Hundefutterfabrik in der Luft, und das Geklapper der Pferdekutsche hallt durch die Straßen.

Der Kurzfilm „Stadtrand“ erzählt von einem Ort, den man selten wahrnimmt und den doch jeder kennt: Er zeigt Halle-Trotha und seine Bewohner in einem liebevollen Porträt. Der 1997 in Halle an der Saale geborene Regisseur Conrad Winkler nimmt sich Zeit, um seine Bilder zu entfalten und Details, die man sonst leicht übersieht, sichtbar werden zu lassen. Der Film gewann den Jury- und Publikumspreis des mitteldeutschen Kurzfilmfestivals „KURZSUECHTIG“ 2023.

Stab

  • Regie - Conrad Winkler

