In der rasenden Arche Noah haben die Überlebenden ihre letzte Zuflucht gefunden. Doch die Mehrheit fristet in den Waggons hinten ein Leben in Dunkelheit, während weiter vorn wenige Privilegierte Komfort genießen. Ein Aufstand bahnt sich an.



Regisseur Bong Joon-ho, 2019 oscarprämiert für "Parasite", schuf mit "Snowpiercer" einen rasanten Science-Fiction-Thriller, der nicht nur actiongeladen ist, sondern auch visuell beeindruckend. Die Hauptrollen besetzte der Südkoreaner mit Chris Evans, Tilda Swinton, John Hurt, Ed Harris, Jamie Bell und Song Kang-ho. Als Filmvorlage diente ihm die Graphic Novel "Schneekreuzer" ("Le Transperceneige") von Jacques Lob, Benjamin Legrand und Jean-Marc Rochette.



"Als ich 'Schneekreuzer' zum ersten Mal las, weckte dieser einzigartige filmische Raum des Zuges mein Interesse", sagt Bong Joon-ho. "In diesem engen Zug gibt es kein Zurück. Man muss sich immer weiter nach vorne bewegen, um überhaupt irgendwo anzukommen. Die daraus resultierenden Konflikte gipfeln in Kämpfen, bei denen sich Schweiß mit Blut vermischt. Ich wollte die eindrucksvolle Energie und filmische Erfahrung des Zuges darstellen. Ich will es nicht mit dem Begriff 'Action' vereinfachen, denn innerhalb dieses intensiven Konflikts findet man die verschiedensten Gefühle wie Freude, Traurigkeit, Liebe und Vergnügen, mit denen sich jeder Mensch identifizieren kann."