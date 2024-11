Nach einer fünfjährigen Gefängnisstrafe für einen Mord, der nur berechtigte Notwehr war, macht sich Emmett auf den Weg zu seinem "kleinen" Bruder Jake, mit dem er nach Kalifornien weiterreiten will. Unterwegs findet Emmett mitten in der Wüste und von Banditen bis aufs Hemd ausgeplündert den stoischen Paden, mit dem er seinen Weg fortsetzt.



Am vereinbarten Treffpunkt jedoch müssen sie Emmetts Bruder erst einmal aus der Gewalt des örtlichen Sheriffs befreien, der Jake am nächsten Morgen wegen Mordes hängen lassen will. Dass es auch in diesem Fall nur Notwehr war, interessiert hier außer Emmett niemanden. Die Flucht gelingt - nicht zuletzt, weil ihnen der schwarze Meisterschütze Mal in letzter Sekunde die Haut rettet.



Gemeinsam reiten die vier Männer nach Silverado, wo Großgrundbesitzer McKendrick mit seinen Leuten und dem von ihm bezahlten Sheriff Cobb das Gesetz in der Hand hat. Skrupellos terrorisiert er einen Trupp neu angekommener Siedler, um sich ihr Land unter den Nagel zu reißen.



Die Situation wird schwierig, weil die vier Freunde in Silverado keine Unbekannten sind: Paden ist ein alter Weggefährte des Sheriffs und seiner Leute. Und der Mann, den Emmett vor Jahren in Notwehr erschossen hatte, war McKendricks Vater. Schließlich spitzt sich die Lage zu, und Paden muss sich entscheiden, ob er sich geschmeidig aus der Schusslinie nehmen oder für das Leben seiner neuen Freunde in den Kampf stürzen soll.



"Silverado" ist ein später Westernklassiker, den Regisseur Lawrence Kasdan ("Wyatt Earp", "French Kiss", "Grand Canyon", "Body Heat") in New Mexico mit herausragender Besetzung inszeniert hat.



Neben Kevin Kline ("Wild Wild West", "Ein Fisch namens Wanda"), Scott Glenn ("Das Schweigen der Lämmer", "Das Bourne Ultimatum", "The Virgin Suicides"), Danny Glover ("Jumanji - The Next Level", "Die Farbe Lila", "Lethal Weapon") und dem jungen Kevin Costner ("Der mit dem Wolf tanzt", "Robin Hood - König der Diebe") glänzt Brian Dennehy ("Der Bauch des Architekten", "Gorky Park") ein weiteres Mal in seiner Paraderolle des korrupten, innerlich verrotteten Schurken.



In den Nebenrollen gibt es ein Wiedersehen mit Linda Hunt ("Ein Jahr in der Hölle", Die Damen aus Boston"), Jeff Goldblum ("Grand Budapest Hotel", "Jurassic Park") und Rosanna Arquette ("Susan ... verzweifelt gesucht", "Im Rausch der Tiefe"), die sich hier als aufrechte Siedlerin unter beinharten Männern behaupten darf.