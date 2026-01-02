Hauptnavigation

Schweigend steht der Wald

Studentin Anja macht Ende der 1990er- Jahre ein Praktikum beim Forstamt Neustadt in der Oberpfalz. Auch private Gründe scheinen die Münchnerin in die abgelegene Gegend verschlagen zu haben.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Sendetermin
23.01.2026
20:15 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Als sie ein Kind war, verschwand ihr Vater unter mysteriösen Umständen in den Wäldern der Gemeinde. Anja beginnt nachzuforschen, doch die Dorfbewohner werden immer feindseliger. Als sich ein Mord ereignet, kommt Anja auf die Fährte eines schrecklichen Geheimnisses.

Die Spur führt zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit lange vor dem Verschwinden ihres Vaters: in die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Anja gerät in Lebensgefahr.

"Schweigend steht der Wald" ist ein deutscher Kinofilm von Regisseurin Saralisa Volm, der auf dem gleichnamigen Roman von Wolfram Fleischhauer basiert.

Darsteller

  • Anja Grimm - Henriette Confurius
  • Rupert Gollas - Noah Saavedra
  • Gustav Dallmann - August Zirner
  • Konrad Dallmann - Robert Stadlober
  • Waltraud Gollas - Johanna Bittenbinder
  • Manfred Grossreither - Johannes Herrschmann

Stab

  • Regie - Saralisa Volm

