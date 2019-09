Sein "Vorgesetzter" Gräber will die Fabrik bewusst gegen die Wand fahren, um beim Verkauf eine dicke Provision zu kassieren. Doch die Firma ist noch nicht verloren, denn die Personalchefin Patrizia weiß einen Weg zur Rettung.



In dem Spielfilm "Schokolade für den Chef" von Regisseur Manfred Stelzer brilliert Götz George in der Rolle eines schroffen Firmenchefs mit Herz.