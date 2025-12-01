Hauptnavigation

3SAT
"Schlaflos in Seattle"

Film

Schlaflos in Seattle

Jonah, der achtjährige Sohn des kürzlich verwitweten Sam Baldwin, ruft an Heiligabend bei einer Radiosendung an, um seinen Wunsch zu äußern, dass sein Vater eine neue Frau findet.

Produktionsland und -jahr:
USA 1993
Datum:
Sendetermin
29.12.2025
20:15 - 21:50 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Seine berührenden Worte ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit vieler Hörerinnen auf sich, sondern wecken auch das Interesse der Zeitungsredakteurin Annie Reed. Sie begibt sich auf eine unerwartete Reise, um den gefühlvollen Sam kennenzulernen.

Eine romantische Komödie, die nicht nur emotionale Momente bietet, sondern auch eine charmante Erzählung über die Suche nach Liebe und Glück verspricht. Unter der Regie von Nora Ephron performen Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen.

Darsteller

  • Sam Baldwin - Tom Hanks
  • Annie Reed - Meg Ryan
  • Walter Jackson - Bill Pullman
  • Jonah Baldwin - Ross Malinger
  • Jay - Rob Reiner
  • Becky - Rosie O'Donnell

Stab

  • Regie - Nora Ephron

