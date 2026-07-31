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"Schachnovelle": Czentovic (Albrecht Schuch) und Bartok (Oliver Masucci, re.) sitzen sich am Schachbrett gegenüber. Die Partie wurde von dem Schiffeigner Owen McConnor (Rolf Lassgård, hinten Mitte re.) und Czentovic Manager Koller (Samuel Finzi, hinten Mitte li.) arrangiert.

Film

Schachnovelle

Österreich, 1938. Der Wiener Lebemann Dr. Josef Bartok verdrängt die Gefahr der NS-Machtübernahme. Erst kurz vor dem "Anschluss" an das Deutsche Reich entschließt er sich zur Flucht.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2020
Datum:
Sendetermin
21.08.2026
20:15 - 22:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Während seine Frau Anna entkommt, gerät Bartok in die Fänge der Faschisten. Gestapo-Offizier Böhm möchte den Notar mit Isolationshaft zwingen, die Nummernkonten vermögender Mandanten preiszugeben: kein Gespräch, nichts zu lesen, keine Beschäftigung!

Tage, Wochen und Monate vergehen. Als Bartoks Widerstandskraft schwindet, bekommt er ein Buch über Schachpartien in die Hände. Diese unverhoffte Nahrung für seinen ausgehungerten Geist löst ein Schachfieber aus – und zieht ihn in neue Abgründe. Zu seinem ersten Schachspiel mit einem Gegner kommt es Monate später auf der Überfahrt ins Exil. An Bord des Kreuzfahrtschiffes von Owen McConnor trifft Bartok auf den amtierenden Weltmeister Czentovic, dessen Manager Koller eine Partie arrangiert. Nun beginnt ein Spiel, an dem Bartok zu zerbrechen droht.

Darsteller

  • Dr. Josef Bartok - Oliver Masucci
  • Anna Bartok - Birgit Minichmayr
  • Franz-Josef Böhm - Albrecht Schuch

Stab

  • Regie - Philipp Stölzl

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