Film
SAS - Alarm im Eurotunnel
Eine paramilitärische Söldnertruppe stoppt und kapert einen Eurostream-Zug – mitten im Ärmelkanal. Doch sie haben ihre Rechnung ohne SAS-Agent Tom Buckingham gemacht.
- Produktionsland und -jahr:
- Großbritannien , Schweiz , Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2026
- 23:20 - 01:15 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Tom ist Spezialist in der Terrorbekämpfung. Mit seiner Verlobten Sophie will er einen Kurztrip nach Paris machen und befindet sich zufälligerweise auch an Bord. Mit allen Mitteln versucht er nun, die Kidnapper zu stoppen. – Großes Actionkino aus Großbritannien.
Eine Gaspipeline soll durch ein Dorf gebaut werden, doch die Bewohner sind nicht gewillt, ihr Zuhause zu verlassen. So rückt die Privatmiliz "Black Swans" unter der Leitung von William Lewis und dessen skrupelloser Tochter Grace an und vertreibt die Bewohner unter Anwendung von Gewalt.
Diese Taten werden publik, und die britische Regierung gerät in Bedrängnis, da die Miliz auf ihre Anweisung hin aktiv wurde. Militärberater George Clements, der den Auftrag für das Massaker an die Söldner erteilte, wird entsandt, um die unliebsamen Mitwisser auszuschalten. Es gelingt ihm jedoch nur, William Lewis zu ermorden. Grace kann fliehen.
Ebenfalls an der Operation beteiligt war Spezialagent Tom Buckingham, der nur kurz danach mit seiner Freundin Sophie mit dem Zug zu einem romantischen Urlaub nach Paris aufbricht. Genau dieser Zug wird von den jetzt unter der alleinigen Führung von Grace stehenden "Black Swans" gekapert.
Tom kann sich jedoch der Kontrolle der Terroristen entziehen und nimmt gegen den Rat seines Freundes Declan, der ebenfalls Teil des "Special Air Service" (SAS) ist, den Kampf auf. Mit Intelligenz und Kampfgeist gelingt es ihm, die "Black Swans" immer wieder auszutricksen, um die Passagiere und seine große Liebe Sophie zu retten. Doch was er nicht weiß: Es gibt einen Verräter in den eigenen Reihen.
Darsteller
- Tom Buckingham - Sam Heughan
- Grace Lewis - Ruby Rose
- George Clements - Andy Serkis
- William Lewis - Tom Wilkinson
- Dr. Sophie Hart - Hannah John-Kamen
- Declan Smith - Tom Hopper
- Oliver Lewis - Owain Yeoman
- Zada - Jing Lusi
- Major Bisset - Noel Clarke
Stab
- Regie - Magnus Martens